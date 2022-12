Dating Letran star Boyet Bautista, Jonathan Aldave hanep sa 9th UNTV Cup

Mga laro sa Disyembre 7:

(Paco Arena/Manila)

2:00pm — Ombudsman vs Senate

3:30pm — GSIS vs Judiciary

5:00pm — DENR vs PNP

KUMINANG ang mga dating Letran star na sina Boyet Bautista at Jonathan Aldave para pamunuan ang kani-kanilang koponan sa 9th UNTV Cup nitong Miyerkoles sa Novadeci Convention Center sa Novaliches.

Dati ring one-time national player, pasabog si Bautista ng 19 points para akayin ang Armed Forces of the Philippines (AFP) Cavaliers sa 95-73 tagumpay laban sa Department of Agriculture Food Masters sa tinaguriang ‘League of Public Servants’.

Kumonekta ang petmalung guard ng 3-of-4 mula sa three-point territory at may sahog pang five rebounds, three assists at two steals.

Pasiklab din para sa three-time champion si Romeo Almerol na nagpaputok ng 9-of-10 sa field tungo sa 20 points para sa AFP na tumabla sa Senate, na opening day winner.

Sa panig ni Aldave, katuwang ni Bautista sa Letran Knights na nagkampeon taong 2005, naglista ito ng 26 points para angklahan ang PhilHealth Plus sa 101-91 victory laban sa Office of President-Presidential Management Staff.

Nangibabaw naman ang Ombudsman kontra SSS, 65-58, sa isa pang bakbakan sa event na magkakaloob ng P3 million sa mapipiling charity ng magkakampeon.

Pabida si Frededrick Baldonado para sa Graft Busters sa tinipong 24 points, habang si Seigfred Segotier ang kamador ng SSS Kabalikat sa nilistang 13 marka.

Samantala, sisimulan na ng DENR Warriors ang kanilang title-retention bid kontra PNP Responders sa darating na Miyerkoles sa paglipat ng mga banatan sa Paco Arena sa Maynila. (Abante Sports)