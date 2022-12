Carla pinalaya na: Tom nagsalita na sa akusasyong bading, umbagero

Diretsahang sinagot ni Tom Rodriguez ang tanong kung bading ba siya na, “No,” sa naging interview ni Ogie Diaz sa YouTube channel nito nang magkasama sila sa America.

Kasalukuyang nasa U.S. pa rin si Tom simula nang umalis siya ng bansa noong March.

Maraming isyu/intriga na ibinabato kay Tom, lalo na nang magkahiwalay sila ng dating asawa na si Carla Abellana. Isa na nga rito ang pagiging bakla raw.

Pero para kay Tom, kung ‘yun daw ang pang-iinsulto sa kanya, okay lang.

“If that’s the worst that someone can call, that’s not an insult to me. Most of the best people I know happen to be of that persuasion, happen to be gay. Best people I’ve known.

“So kung ‘yun lang ang inaano, hindi insult sa akin ‘yon. Anyway, I don’t mind hearing it. It’s not the truth but it doesn’t bother me.”

Tahasan namang sinabi ni Tom na ginawa niya ang part niya para maayos silang muli ni Carla at hindi mauwi sa tuluyang paghihiwalay.

Wala raw siyang guilt sa part na ito.

“One hundred percent, I could say na I have no guilt when it comes to that. I feel like I’m unencumbered. I feel like I’ve tried everything that I could.”

Nilinaw rin ni Tom kung bakit siya nag-file ng divorce nila sa U.S. kahit na sa Pilipinas sila ikinasal.

“We’re processing na rin naman the recognition sa Pilipinas to have it recognized also there to at least, both of us can truly be free and start all over again.”

Hindi na rin daw nasasaktan si Tom sa kung ano ang tingin sa kanya ng mga tao at akusasyon. Kahit pa ang accusation na kaya niyang manakit ng babae physically.

“At first, nasaktan ako, but now, hindi na. People can think what they want.”

Nang tanungin siya kung paano niya mapu-prove ang sarili sa ganitong akusasyon, “they can prove it they can ano, but ako, as long as I know here, okay na ‘ko.

“Nasanay na ako na kung ano man ang iniisip ng mga tao sa akin. I realize na lahat narinig ko na, e. Parang everything and the kitchen sink naitapon sa akin, naibato na.”

Hindi na rin daw niya hina-handle ang mga basher. It’s something he cannot control daw.

At open na raw si Tom na magmahal muli.

“I thought I wouldn’t but now, I’m open to it. I’m open to the thought, to the idea that life goes on. Live move on. I’ve seen it with my Dad.”

Second family daw sila ng Daddy niya, pero nang mamatay ito, he was surrounded by the people who loved him.

Sinabi naman niya na by next year, 2023 ay babalik na siya ng Pilipinas. At nami-miss na rin daw niyang umarte muli.

Nagpasalamat din ito sa GMA-7 na never raw siyang pinabayaan.

“Hindi lang nakakatuwa, pero nakakataba ng puso ang GMA. Hindi nila ako bibitawan.” (Rose Garcia)