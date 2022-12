Bagong modus sa trafficking ng mga Pinoy

Noong nakaraang linggo ay tinalakay ko sa aking privilege speech ang masamang karanasan ng ating mga kababayan na pinangakuan ng trabaho sa Thailand pero pinilit na maging scammer at dinala sa Myanmar.

Ang paglabas ni Rita at kanyang mga kasama ay naging hudyat ng iba pang mga kwento ng malalagim na sinasapit ng ating mga kababayan doon. Kahindik hindik ang mga kwento ng karahasan, pagmamalupit, at pang-aabuso.

Nitong Martes ay naghearing tayo sa Senado para ungkatin ang mga nangyari at tingnan kung may kakulangan ba sa batas kaya patuloy itong nangyayari sa ating mga kababayan. Nakasama natin si Alias Baby na nakauwi galing Myanmar isang buwan na ang nakakalipas at muntik nang mamamatay sa kamay ng kanyang employer na Chinese. Tulad ni Rita, natuklasan nila na scamming pala ang gagawin nila. At kapag wala silang nabiktima online, ilalagay sila sa isang black room o bartolina. Kinukuryente, pinapatakbo ng apat na oras, pinag-daduck walk ng tatlong oras, pinagbubuhat ng mga bato at apat na oras siyang pinagsisit-ups. At kahit may natamo nang pinsala, hindi siya dinadala sa ospital. Sa modernong panahon ay wala na dapat nakararanas ng ganitong klaseng pananakit at pagmamaltrato. Para makauwi, nag-ambagan ang mga Pilipino doon.

Sa kwento naman ni Alyas Paolo, nakumbinsi siya ng isang nag-ngangalang Laisa sa Facebook tungkol sa isang posibleng trabaho sa Thailand. Nabigyan agad ng boarding pass si Paolo, at may escort pang mag-aassist daw sa kanya sa airport. Sa araw ng kanyang flight, naka-check in sya sa Air Asia, dahil akala nya ay ito ang gagawin pero pinagalitan sya ng escort dahil hindi naman daw syiya dapat pumila sa immigration. Aalis daw sIyang empleyado ng airport. Pinababa siya sa arrival area at tinagpo ulit ng assistant ng escort. Doon ay binigyan sya ng ID at damit na susuutin. Dahil dito kinutuban si Paolo at di na tumuloy sa byahe. Hindi lang sindikatong Chinese Mafia ang may kasalanan dito, bagamat sila ang pangunahing kontrabida sa istorya, mayroon ding sangkot na opsiyal ng airport dito sa ating bansa.

Hindi na bago itong ganitong storya ng ating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa ibang bansa para humanap ng oportunidad sa pag-aakalang naroon ang sinasabing “greener pasture” o kaginhawaan sa buhay. Hindi na bago ang sitwasyong nakakalabas sila ng bansa, gamit ang tourist visa pero paglaon ay pagtatrabahuhin pala sa bansang pupuntahan. Marami na ang nagoyo at nabiktima ng mga recruiter na ang layon lang ay kumita at walang pakialam sa sasapitin ng ating mga kababayan. Para akong nakakaramdam ng déjà vu. At sigurado akong ganun din ang mararamdaman ninyo sa kanilang mga kwento. Gusto nating makamit ng tulad nilang nabiktima ng human trafficking ang hustisya at makauwing ligtas sa kani-kanilang mga pamilya.