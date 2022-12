Annabelle Rama lusot sa cyber libel case na isinampa ni Jayke Joson

Ipinag-utos ng Department of Justice (DOJ) ang pagbasura sa isinampang cyber libel case ni Jayke Joson laban kay Annabelle Rama, na naka-word war niya nitong 2021.

Sa inilabas na resolusyon ng DOJ, pinababawi nito sa Las Piñas court ang isinampang cyber libel laban kay Rama dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensiya.

Matatandaang nagkapalitan ng maaanghang na salita ang dalawa sa social media noong 2021 at kapwa nagsampa ng cyber libel case sa isa’t isa.

Pumalag si Joson noon sa mga patutsada ni Annabelle na umano’y isa siyang magnanakaw. Si Joson ay dating business associate ni Manny Pacquiao.

“I pursue this case to fight a bully and a spreader of fake news,” ani Joson sa inilabas nitong statement noong isinampa ang kaso.

Nauna nang nag-file si Rama ng cyberlibel case laban kay Joson noong December 7, 2021 sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Tinawag kasi nito si Annabelle na swindler diumano.

Dahil sa inilabas na resolusyon, masaya at nakahinga nang maluwag si Rama. Mabuti na lang daw at nakinig siya sa advise ng kanyang mga abogado.

“Of course we are very happy that the DOJ gave due course to our petition. As per last follow up with RTC Branch 253, there is already a motion to withdraw information filed by the ocp of Las Pinas in court. We are just waiting for the action of the court in said motion,” ayon pa sa kampo nina Rama. (Batuts Lopez)