Angping alsa-balutan sa Malacañang

Kinumpirma ng Malacañang ang pag-alis sa puwesto ni Presidential Management Staff Secretary Zenaida Angping.

Sinabi ni Press Secretary Officer-in-Charge Undersecretary Cheloy Garafil na nagpaalam si Angping kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magkaroon ng personal na panahon para sa sarili at sa kanyang pamilya na pinayagan naman ng Presidente.

Hindi naman nilinaw ni Garafil kung nag-resign si Angping o nag-leave lamang ito sa kanyang puwesto.

“Presidential Management Staff (PMS) Secretary Naida Angping has asked to take some personal time for herself and her family, and the President agreed,” ani Garafil.

Matatandaang pumutok ang balita noong nakalipas na linggo kaugnay sa pag-aresto umano ng Thai police kay dating congressman Harry Angping sa Bangkok, Thailand matapos ireklamo ng isang chambermaid ng isang hotel.

Si Naida ay asawa ng dating congressman.

Sinasabing naunang bumiyahe si Harry Angping sa Bangkok bago ang pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa Asia Pacific Economic Forum noong nakalipas na linggo kasama amg delegasyon.

Dahil sa insidente ay hindi na umano pinasama si Secretary Zenaida Angping sa Bangkok, kung saan ay kasama sana ito sa delegasyon.

Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang reaksyon ang mag-asawa sa alegasyon. (Aileen Taliping)