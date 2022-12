70 bangkay ng PDL nailibing na sa NBP

Umabot na sa kabuuang 140 ang mga bangkay ng persons deprived of liberty (PDLs) na naipalibing ng Bureau of Corrections (BuCor) kasunod ng 70 pang inihatid sa huli nilang hantungan sa New Bilibid Prison (NBP) cemetery kahapon ng umaga.

Kabilang ang mga ito sa 176 na mga labi na matagal ng nakalagak at walang tumubos sa Eastern Funeral Homes.

Wala namang dumalo sa pamilya ng mga ito para saksihan ang paglilibing.

Samantala, may 36 pang bangkay ang naiwan sa Eastern Funeral Homes habang ang iba ay nakuha na ng kanilang mga pamilya.

Inaasahan namang isasailalim sa autopsy sa susunod na linggo ang walong bangkay sa Eastern Funeral Homes kabilang ang isang inmate na nasawi nitong Huwebes.

Ayon kay Villanueva, karamihan sa mga PDL ay namatay noong Oktubre. (Betchai Julian)