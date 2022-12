4-time champions Germany empake na sa 2022 World Cup

SA ikalawang sunod na tournament, out sa knockout round ng World Cup ang four-time champion Germany.

Hindi sapat ang 4-2 win sa Costa Rica nitong Huwebes para umabante ang Germans. Walong taon na ang nakakaraan, sinikwat ng Germany ang pang-apat na World Cup title nang talunin si Lionel Messi at Argentina sa final sa Maracana Stadium sa Brazil.

Sa 2022 Qatar, nasilat sila ng Japan 2-1 sa opening match, nakapuwersa ng 1-1 draw kontra Spain, sa last match sa Al Bayt Stadium, nananalo ang Germany sa Costa Rica sa halftime at natatalo ang Japan sa Spain sa Khalifa Stadium.

Pero nakabalik ang Japanese para talunin ang Spaniards 2-1 at napagsarhan ang Germans, abante sa round of 16 ang Group E topnotcher Japan at No. 2 Spain. (Vladi Eduarte)