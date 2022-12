2 pang suspek kinasuhan sa mga missing sabungero

Dalawa pang suspek ang kinasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ng kidnapping at serious illegal detention sa Department of Justice (DOJ) kaugnay sa iniimbestigahang pagkawala ng mga sabungero sa Laguna.

Kinilala ang mga ito na sina Julie Patidongan o kilala sa tawag na ‘Dondon’, staff umano sa isang farm sa Barangay Palasan, Sta. Cruz, Laguna at isang ‘John Doe’ na tinutukoy pa ang pagkakakilanlan.

Batay ito sa reklamo ng pamilya ng biktima na si Michael Bautista ng Barangay Poblacion 1, Daang Barrio Road, San Jose del Monte, Bulacan, na nawawala pa simula noong Abril 28, 2021.

Ayon kay PNP Officer-In-Charge Lt. Gen. Rhodel Sermonia, sina Patidongan ang nasa secret video na nakuha ng mga imbestigador habang habang hawak ang nakaposas na si Bautista sa labas ng farm.

Kabilang si Bautista sa 34 na mga nawawalang sabungero na pinaghahanap pa rin ng mga awtoridad.

Ayon kay Sermonia, nakabuo sila ng computerized facial composite sketch ng mga suspek sa pamamagitan ng mga police digital forensics technician.

Samantala, inamin ng PNP na wala pa silang nakukuhang credible lead sa kinaroroonan ng 34 missing sabungero mula pa noong nakaraang taon.

Tinitingnan din ng pulisya ang posibilidad na iisa lang ang grupo sa likod ng pagkawala ng 34 sabungero.