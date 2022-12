Vatican website nadale ng cyber attack

Nananatiling offline ang official website ng Vatican City matapos itong ma-hack nitong Miyerkoles.

Ayon kay Vatican spokesman Matteo Bruni, nangyari ang cyber attack sa kanilang website nang sitahin ng Moscow ang pinakahuling pagkondena ni Pope Francis sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine nitong Martes.

Sa isang tweet, tinukoy ni Ukrainian Ambassador to the Vatican, Andrii Yurash, ang mga Russian hacker bilang responsable sa nasabing cyber attack.

“Russian terrorists reach today sites of City State Vatican: many online pages of different structures of Roman Curia have become inaccessible!” ayon sa tweet nito.

Sa isang panayam, tinawag ni Pope Francis ang pagkubkob sa Ukraine bilang ‘armed agression’.