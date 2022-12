Tots Carlos, Cool Smashers kumatok sa bronze medal

ISANG hakbang patungo sa bronze medal finish ang naisagawa ng Creamline Cool Smashers matapos ang 25-22, 22-25, 25-5, 25-19 na panalo laban sa Chery Tiggo Crossovers, Huwebes, sa first game ng kanilang battle-for-third sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa Araneta Coliseum.

Pinamunuan ni Tots Carlos ang Cool Smashers sa kanyang 19 puntos tampok ang 18 atake at 1 block, dahilan upang tanghalin siyang Best Player of the Game.

Umabante sa 1-0 lead ang Creamline kontra sa Crossovers para sa best-of-3 series, kung saan ay nakabawi mula sa isang pagtatangaka ng kalaban sa ikalawang set.

Isang kumbinsidong tagumpay sa huling 18 minuto ang kinailangan na i-set ng Creamline upang tabuyin palayo ang kalaban.

Wala na nga ang tsansa ng Creamline na magkaroon ng grandslam sa Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference ngunit naghahangad pa rin ang tropa nina Alyssa Valdez, Jema Galanza at ni Carlos na makasalba ng puwesto sa podium.

Muling magtatagpo ang Creamline at Chery Tiggo sa Martes para subukin ng una na tapusin ang nasabing serye. (Annie Abad)