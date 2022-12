Tiger Boy haharurot

MASISILAYAN ng mga karerista ang bangis ni Tiger Boy pagsalang nito sa Condition Race Merged na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Sasakyan ni jockey AR Villegas, mapapalaban si Tiger Boy kina Hook The Hustler, My Jopay, The Accountant, A.P. Factor at Namayan sa distansiyang 1,200 metro.

Ayon sa komento ng ibang karerista, napipisil nilang magbibigay ng magandang laban sina Hook The Hustler at My Jopay.

Nakaalaan ang added prize na P10,000 para sa winning horse owner, ang nasabing event ay suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Samantala may pitong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) ngayong Biyernes kaya inasahang masaya ang pangangarera ng mga karrerista. (Elech Dawa)