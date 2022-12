Terrence Romeo balik-dribol na

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

3:00pm – San Miguel vs Meralco

5:45pm – Rain or Shine vs Magnolia

MAKALIPAS ANG ilang buwang pagpapagaling sa injury, magde-debut na ang dating scoring champion ng PBA na si Terrence Romeo para sa San Miguel.

Ibnalita ni SMB coach Leo Austria na magde-debut na sa season si Romeo para ihanda sa playoffs.

“Maglalaro na si Terrence,” ani Austria.

Ginarahe ng nananakit na likod ang dating scoring champion bago ang season, binalik sa active lineup noong November 21.

Manalo o matalo kontra Meralco, hindi na matitinag ang San Miguel sa No. 5 at selyado na ang tapatan ng Beermen at No. 4 Converge sa best-of-three quarters.

Last playdate ng eliminations ng PBA Commissioner’s Cup ngayong araw sa PhilSports Arena.

Magpapahaba na lang ng momentum ang 6-5 SMB. Out na rin ang Bolts (4-7), pinakamataas na aabutin sa standings ang No. 10 kapag nanalo.

Pero siguradong mas gusto ng Meralco na mag-exit kipkip ang isang ‘W’. Nilamangan ng Bolts ang NLEX ng 18 pero natalo pa 92-81 noong Miyerkoles.

Uupo na ba si Austria sa bench?

“Hayaan muna nating si coach Jorge (Gallent),” anang four-time Coach of the Year. (Vladi Eduarte)