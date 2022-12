Sa sobrang takot: Kim Chiu minura si Xian Lim

Tao pala si Kim Chiu at hindi ito isang santa na nuknukan ng linis at hindi nakakapagsalita ng masama. Dahil sa panggu-goodtime ni Xian Lim ay bahagyang napingasan ang wholesome image ni Kim, nang mapamura ito sa kanyang nakita.

Ito kasing dyowa ni Kim na si Xian ay tinakot nang bonggang-bongga ang aktres kaya naman nasira ang hindi makabasag pinggan na imahe ng una.

Pinoste ni Xian sa Instagram ang video kung saan nakasuot ito ng gorilla facemask. Kinukunan ni Xian ang sarili at nilagyan ng caption ang photo niya na, “That’s me! I’m about to scare my girlfriend.”

Ilang saglit lang lumapit si Xian kay Kim. Nang makita ni Kim ang itsura ni Xian ay napamura ito na, “pu@#$% ina!” sabay takip ng mukha.

Namaluktot si Kim sa takot at muling tinakpan ang mukha nang tingnan niya uli si Xian.

Nang makita ni Xian na nangangatal sa takot si Kim, tinanggal na ng aktor ang facemask.

Nag-sorry naman si Xian kay Kim.

“P.S. Hindi na siya galit. HFWW PSSP na kami. (holding feet while watching. Pa sway sway pa)!” sabi ni Xian.

Gaya ng dapat asahan, naaliw ang mga fan sa eksena ng dalawa. (Rey Pumaloy)