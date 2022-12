Ronnie Sebastian ng Talavera hari sa Open Chess tourney

NAKAUNGOS sa tiebreak points si Ronnie Sebastian ng Talavera, Nueva Ecija para magkampeon sa 1st Jacinto Bustamante Open Chess Tournament na ginanap sa SM Megacenter sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nitong Nobyembre 27.

Kasalo ni Sebastian sa first place si Jerry Areque na kapwa may tig-6.5 points sa 10 minutes + 3 seconds delay time control tourmament, pero matapos ipatupad ang tiebreak points ay itinanghal na kampeon ang una sa event na inorganisa ni Benjamin Bauto ng Cabanatuan City Chess Club.

Nasilo ni Sebastian ang P5,000 premyo habang nagkasya si Areque sa second place para maiuwi ang medal plus runner-up purse na P3,000.

Tumapos naman si Joselito Dela Cruz ng third place na may 6.0 points para maibulsa ang P2,000 plus medal. (Elech Dawa)