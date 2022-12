Reperi Carlos Padilla tinawag na kriminal sa pandaraya pabor kay Manny Pacquiao

PINATATANGGAL ng dating Australian pro boxer na si Nedal Hussein ang retiradong Filipino referee na si Carlos Padilla sa pagkilala dito bilang Hall of Fame awardee kasunod ng kanyang pahayag na nandaya siya para tulungan si Manny Pacquiao na manalo sa kanilang laban dalawang dekada na ang nakararaan.

Nagpahayag ng kanyang damdamin ang dating propesyonal na boksingero na si Hussein matapos aminin ni Padilla na binigyan niya ng malaking pabor si Pacquiao sa kanilang World Boxing Council (WBC) international super bantamweight title bout sa Ynares Center sa Antipolo noong 2000.

Sinabi ng 45-anyos na Australian na gusto niyang mabigyan ng hustisya laban kay Padilla, na kamakailan lang ay nakapasok sa Nevada Boxing Hall of Fame, sa mga aksyon na ginawa niya sa kontrobersiyal na laban.

Sa isang video na ipinost sa YouTube channel ng WBC, ibinunyag ni Padilla na binigyan niya si Pacquiao ng mas mahabang bilang matapos mapabagsak sa ikaapat na round.

Inamin din ni Padilla ang isa pang maling hakbang nang ideklarang legal na suntok ang headbutt ni Pacquiao kay Hussein. Napakahalaga nito dahil una ay hindi pinahintulutan ni Padilla ang doktor na tingnan ang hiwa, at sa oras na payagan ang doktor na suriin ito, ang laban ay itinigil na nagbigay kay Pacquiao ng technical knockout na panalo.

“Carlos Padilla is nothing more than a criminal. That’s what he is. He did a criminal act. He violated and manipulated the rules. He should be accountable for what he did. Take him out of the Hall of Fame,” sabi ni Hussein.

Sinabi ni Hussein na dapat ding managot ang mga promoter sa kanilang pagkakasangkot sa laban at binigyang-diin na wala siyang ibang hangad kundi igalang si Pacquiao na isa sa pinakamalaking bituin ng isport sa kasaysayan.

“The WBC should be held accountable for the fix they put on that night. I have nothing against Manny Pacquiao. I’m a big fan of Manny. I think he’s done amazing for the sport,” sabi nito sa interview ng CNN Philippines. .

“I’m not claiming that I’m the winner, that I want the decision to be reversed. Manny is a victim in this as well. All I want is for the referees and judges to be held accountable for what they do,” dagdag pa nito. (Lito Oredo)