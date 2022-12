Proteksyon para sa iyong bagong tahanan

“Atty. Martin, kakabili lang po naming mag-asawa ng bahay. Ang tagal po naming pinag-ipunan ‘to at sabik na sabik na kaming lumipat. Pinayuhan po kami na bumili ng fire insurance para sa bahay pero ang sabi po ng lumang may-ari ay mayroon na daw po itong fire insurance at hindi na kailangan pang bilhan ulit ng bago. Tama po ba ang sinabi niyang iyon o kailangan pa rin namin bumili ng sarili naming fire insurance?” – Jonas

Dear Jonas,

Kongrats sa pagbili ng inyong bagong tahanan! Isang mahalagang katuparan sa buhay ng isang tao ang pagbili o pagpapatayo ng kanyang unang bahay kung kaya’t lalong mas mahalagang proteksyunan ang pamumunuhan na ito.

Makikita natin ang sagot sa tanong mo sa Section 20 ng Insurance Code. Ayon dito, kapag mayroong pagpapalit ng interes sa kahit anong parte ng isang bagay na insured na walang katumbas na pagpalit ng interes sa insurance policy, isususpinde and insurance hanggang ipagkaloob sa iisang tao lamang ang interes sa bagay na iyon at ang interes sa policy. Sa madaling salita, iisang tao lamang ang dapat ang may interes sa bagay na insured at sa mismong insurance at hindi ito pwedeng magkaiba. Ang halimbawa ng sinasabing “pagpapalit ng interes” ay ang pagbenta ng isang bagay na insured sa pamamagitan ng absolute deed of sale, tulad ng pagbili niyo ng inyong bahay. Syempre, mayroong iilang mga pagbubukod sa Section 20 na makikita sa Sections 21-24, pero sa tingin ko naman hindi ito angkop sa inyong sitwasyon.

Ang payo ko sa inyo, bumili na kayo ng sarili niyong fire insurance o hilingin sa lumang may-ari na ilipat ang lumang insurance sa inyong pangalan, kung maaari. Dapat ang taong may interes sa bahay niyo na insured at ang taong may interes sa mismong insurance policy ay ikaw lang at wala nang iba. Sa iyo dapat nakapangalan ang insurance ng bahay dahil sa pagkakataon na may mangyaring masama diyan at sa lumang may-ari pa rin nakapangalan ang insurance, suspendido ang insurance coverage na ito at wala kayong makukuhang pera galing sa inyong insurance provider.

Fire insurance coverage ang isa sa mga produktong inaalok ng Cocogen Insurance, Inc., ang aming non-life insurance subsidiary. Maaari kang makipag-ugnayan sa Cocogen sa kanilang webpage (www.cocogen.com) o sa numerong ito: (02) 8830-6000.

Kongrats ulit sa inyong mag-asawa, Jonas!