Pinalaya ang ex

May kahulugan o pinapahiwatig kaya ang panaginip ko kung saan nakita ko ulit ‘yung ex ko? Matagal na naging kami—as in matagal na tipong akala ko noon kami na talaga pero wala e, hindi pala kami pang-forever. Medyo matagal na rin naman kaming naghiwalay. Lately, nagkausap kami ‘yung tipong kumustahan lang sa isa’t isa. Pero after noon, napanaginipan ko na naman siya. Yes, noong unang mga buwan na naghiwalay kami, napanaginipan ko na siya, pero ngayon ay napanaginipan ko na naman ulit siya. ‘Yung isang panaginip doon ay nagsasabi siya ng goodbye.

MM

Sa pag-interpret ng iyong panaginip, hindi kailangan na laging isiping tungkol ito sa tao na nakita mo mismo sa iyong dream, dahil posibleng isa lamang itong simbolo.

Sinasabi nga ng iba na ang ating subconscious mind o panaginip, ay pumipili ng best possible na representation para sa isang bagay na nais nating bigyan ng simbolismo. Kung ang laman ng panaginip mo ay tungkol sa iyong ex—maaaring pinahihiwatig nito ang bagay na tungkol sa iyong sarili.

Yes, pwedeng tungkol ito sa iyong sarili at hindi sa iyong ex. Kasama na rito ang iyong emosyon at mga alaala.

Pwedeng sinasabi ng iyong panaginip na kahit matagal na kayong hiwalay ng iyong ex, ay pinoproseso mo pa rin ang inyong paghihiwalay at hindi mo pa talaga natatagpuan ang closure na iyong hinahanap.

Sakto rin na napanaginipan mo ito sa panahon na muli kayong nagkausap kaya naman maaaring nabuksan muli ang natatago mong emosyon sa kanya o sa kinahantungan ng inyong relasyon.

Ang panaginip naman na tungkol sa pagsasabi ng goodbye o pagpapaalam ay maaaring magpahiwatig na parating na maganda o kaya sa kabilang banda ay hindi magandang sitwasyon.

Nakadepende kasi ang panaginip na ito sa iyong emosyon para magkaroon ng tamang interpretasyon—pwedeng ang goodbye sa maraming tao ay malungkot, pero meron naman na ang kahulugan nito para sa kanila ay bagong pagsisimula.

Baka handa ka nang palayain talaga ang iyong ex sa iyong memory?

Anu’t anuman, sinasabi nito na may bagong direksyong darating sa iyo. Pwede kang magbalik-tanaw sa nakaraan pero lagi kang pasulong sa paglakad kaya hanggang alaala na lamang ito.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com