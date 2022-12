PBBM hinihilot ng US sa military base

Pinag-aaralan ng gobyerno ang mga pagbabago sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, kabilang na rito ang hirit na paggamit muli sa military bases sa bansa.

Sa isang ambush interview sa Quezon City nitong Huwebes, sinabi ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na maraming mga kahilingan at mungkahi ang Estados Unidos sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) kaya masusing pinag-aaralan ito ngayon ng gobyerno.

Nagpapatuloy aniya ang negosasyon dahil mabilis ang mga pagbabago kaya tinitingnan ang mga makakatulong para sa depensa sa teritoryo ng Pilipinas.

“The Mutual Defense Treaty is continuously under negotiation and under evolution. I always call it as an evolution because things are changing. The request — there have been many requests and proposals from the Americans, especially under EDCA. So all of that is under study now to see what is really feasible and what will be the most useful for the defense of Philippine territory,” anang pangulo.

Ang isyu ng Mutual Defense Treaty aniya ang isa sa mga natalakay nila ni US Vice President Kamala Harris noong bumisita ito sa bansa at kasama rito ang kahilingan para sa muling paggamit ng military bases sa bansa.

“Yes, we covered that and many more subjects. But essentially, on the security ‘yun tinitingnan natin ‘yong kanilang pino-propose, ‘yong mga joint exercises, and EDCA, the use of our bases, all of these. We are in the middle of that,” dagdag ng pangulo.

Sinabi ng presidente na posibleng sa susunod na taon pa malalaman kung ano ang magiging tugon ng gobyerno sa mga mungkahi at kahilingan ng Amerika.

“Palagay ko, by early next year we will have something more concrete to tell you,” wika ng pa¬ngulo. (Aileen Taliping)