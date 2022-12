Pag-iingat, pagmamalasakit sa kapwa ngayong Kapaskuhan

Unti-unti na nating nararamdaman ang papalapit na Kapaskuhan sa ating bansa. Nagsimula nang magningning ang mga abalang kalye, mga gusali, at mga kabahayan dahil sa mga kumukuti-kutitap na Christmas lights at iba pang mga palamuti na karaniwan tuwing ganitong panahon. Saan ka man magpunta, pinupuno na rin ng mga sikat na Christmas songs nina Jose Mari Chan at Mariah Carey ang mga malls, parke, at iba’t ibang establisyimento.

‘Ika nga nila, “Christmas is in the air.”

Gayunpaman, mga kababayan ko, huwag nating kakalimutan na “COVID-19 is still in the air” din po. Habang may banta pa ng virus na ito at ng iba’t ibang variants nito, bilang chair ng Senate Committee on Health, patuloy ko kayong pinapaalalahanan na huwag munang maging kumpiyansa ngayong panahon ng pandemya. Kung hindi po ito sagabal, patuloy tayong magsuot ng mga face masks upang masigurong protektado tayo laban sa COVID-19.

Maliban dito, pinapaalalahanan ko ang lahat na magpaturok na ng kanilang bakuna kontra COVID-19. Kung kumpleto na ang inyong primary dosage ng bakuna, kumpletuhin na rin ninyo ang inyong booster shots, lalo na kung eligible na kayo para rito.

Ayon sa Department of Health, as of early November, 4% pa lamang po ng ating target na populasyon ang nakatanggap ng dalawang booster shots. Samantala, 26% naman ang nakatanggap na ng isang booster. Mababa ito kumpara sa ating mga karatig-bansa. Kaya naman kung isa kayo sa mga hindi pa kumpleto ang booster shots, magpabakuna na kayo kaagad.

Huwag po tayong makuntento sa isang booster shot lamang. Mas magiging protektado tayo laban sa COVID-19, lalo na ngayong Kapaskuhan, kung kumpleto ang ating mga bakuna. Sa tulong din ninyo, hindi masasayang ang mga bakunang pinaghirapan ng gobyernong mabili at makuha noon.

Sa ating national at local governments, paigtingin pa po natin ang ating pagbabakuna. Suyurin natin ang buong bansa lalo na sa malalayo at liblib na lugar para makarating ang bakuna sa nangangailangan at hindi masayang. Kaysa naman ma-expire ang mga ito, gawan natin ng paraan para mas marami pang mga Pilipino ang mahikayat na magpa-booster shots nang sa gayon ay mas protektado sila kontra COVID-19.

Sa aking mga kababayan, magtiwala po tayo sa mga eksperto na nagsasabing itong bakuna ang tanging susi at solusyon upang makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Uulitin ko—kapag bakunado, mas protektado!

Maliban sa COVID-19, maging mapagmatyag din po tayo sa isang uri ng banta na karaniwan din sa tuwing Kapaskuhan—ang mga insidente ng sunog. Habang patuloy tayo sa pagpapalamuti sa ating mga tahanan upang ipagdiwang ang Christmas season, hinihimok ko kayo na maging maingat sa pagbili at paggamit ng Christmas lights at iba pang mga pailaw.

Bago bumili ng pailaw ngayong Pasko, siguruhin natin na may ICC markings ang bibilhin nating produkto. Kung wala ang naturang tatak, malaki ang posibilidad na hindi ito dumaan sa quality control, depektibo, madaling masira at madalas na nagiging sanhi ng sunog.

Kaya naman mag-isip isip muna tayo bago bumili ng mga napakamurang pailaw na ito dahil baka sila pa ang maging mitsa upang matupok ang mga kabahayan. Mas masaklap pa kung may buhay na mawala dulot ng sunog. Nakamura ka nga, baka buhay naman ang maging kapalit.

Mga kababayan ko, napakalayo na po ng ating narating sa ating laban sa COVID-19. Napakarami na rin nating mga krisis na nalampasan nitong nakaraang mga taon nang magkakasama. Ilang panahon na lamang at nakasisiguro akong muli nang babalik sa normal ang ating mga pamumuhay. Kaunting tiis na lamang at alam kong sama-sama tayong babangong muli mula sa mga pagsubok na ating kinakaharap.

Habang patungo tayo sa mas maayos na bukas, makaaasa po kayong palagi akong nandito upang umalalay sa inyo sa abot ng aking makakaya. Patuloy akong mag-iikot sa buong bansa upang mamahagi ng kaunting tulong at mag-iwan ng ngiti sa oras ng inyong pagdadalamhati, lalo na’t palapit na ang Pasko.

Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo: patuloy sana tayong mag-ingat at magmalasakit sa kapwa. Huwag nating pabayaan ang mga kababayan nating nangangailangan. Kung tayo ay mas nakaaangat o nakaluluwag, ibahagi natin sa kanila ang ating mga biyaya.

Hindi ba’t ang pagkakaisa at pagtutulungan naman talaga ang tunay na diwa ng Pasko?

Alagaan natin ang ating kalusugan at panatilihing ligtas ang ating komunidad — iyan ang pinakaimportanteng regalo na maipapamahagi natin ngayong Kapaskuhan.