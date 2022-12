P175B ng GSIS, SSS isusugal sa Maharlika Fund

INAPRUBAHAN sa committee level ng Kamara ang panukalang batas na layong itatag ang Maharlika Investment Fund (MIF) kung saan gagamiting puhunan ang bilyon-bilyong pisong pondo mula sa iba’t ibang financial ins­titutions, kabilang na ang P175 bilyon na kukunin sa Government Service Insurance System (GSIS) at Social Security System (SSS).

Ang MIF ay kahintulad ng sovereign wealth fund (SWF) ng mayayamang bansang United Arab Emirates, China, Saudi Arabia at iba pa. Gayunman, nabahiran ng katiwalian ang SWF ng Malaysia.

Lusot agad sa House Committee on Banks and Financial Intermediaries ang House Bill 6398 na noong Lunes lamang isinampa ni Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos.

Magkakaroon ng inisyal na P275 bilyong pondo ang MIF na kukunin sa GSIS (P125 bil­yon), SSS (P50 bilyon), Land Bank of the Philippines (P50 bilyon), Development Bank of the Philippines (P25 bilyon) at National Treasury (P25 bil­yon).

Kung kinakailangan, ang karagdagang pondo ay manggagaling sa General Appropriations Act o kaya ay sa supplemental budget.

Inatasan dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Amusement and Gaming Corporation na tumulong sa implementasyon ng MIF.

Bibigyan din ng kapangyarihan ang pangulo ng Pilipinas na magtalaga ng dalawang independent directors sa board ng Maharika Investments Corporation, na siyang magpapatakbo sa MIF. (Billy Begas/Eralyn Prado)