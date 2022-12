P10B NTF-ELCAC fund ibuhos sa ayuda

Umapela si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Rep. France Castro sa Kongreso na gamitin na lamang sa P10,000 one-time ayuda sa mahihirap na pamilya ang P10 bilyong pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Ginawa ni Castro ang pahayag sa gitna ng plano ng Kamara na ibalik sa P10 bilyon ang pondo ng NTF-ELCAC sa susunod na taon.

Pinuna rin ni Castro ang makupad umanong paggamit ng NTF-ELCAC sa pondong inilaan dito ng Kongreso sa mga nagdaang taon.

“What’ s more is that the NTF-ELCAC is not equipped for the projects that was placed under it. In 2021 only 48% of its projects under the Support for Barangay Development Program were completed and in 2022 only 2% were completed!! Ano ba naman yan kailangang-kailangan ng ayuda ng mga kababayan natin tapos nagsasayang ng pera NTF-ELCAC tapos bibigyan pa ng buong P10 billion budget?” tanong ni Castro.

Kung ibibigay umano ng buo ang pondo ng NTF-ELAC ay parang binigyan pa ito ng reward sa kanilang “incompetence and red-tagging,” ayon sa lady solon.

Kung ipamimigay umano ang pondo bilang ayuda ay isang milyong pamilya ang makatatanggap ng tig-P10,000.

Magugunitang, mula sa P10 billion hinirit na budget ng NTF-ELCAC tinapyasan ito ng P5 bilyon. (Billy Begas/Eralyn Prado)