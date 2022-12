Mag-asawang tulak, bebot laglag sa ‘tobats

Sa kulungan bumagsak ang isang mag-asawang tulak ng ilegal na droga kasama ang kaibigan nilang babae makaraang madakip ang mga ito sa ikinasang buy-bust operation sa Malabon City kahapon.

Kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Angelito at Joana Pablito, kapwa 48-anyos at mga residente ng Block 8A, Lot 43, Phase 2, Area 3, Dagat-Dagatan, Barangay Longos at Raquel Pilijates, 52-anyos, kapitbahay ng mga ito.

Nasamsam sa kanila ang pitong piraso ng plastic sachet na naglalaman ng 16.5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P111,860,00, P500 buy-bust money at mga cellphone.

Ayon kay P/Col. Amante B. Daro, hepe ng Malabon Police, bandang alas-4:30 ng umaga kahapon nang ikasa ng grupo ni Lt. Alexander Dela Cruz, hepe ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ang operasyon laban sa mga suspek sa Alupihang Dagat-Dagatan, Barangay Longos.

Kinalawit ang mga ito at idiretso na sa presinto nang makaiskor ng P500 halaga ng shabu ang umaktong poseur buyer. (Orly Barcala)