Maaliwalas na mukha: Kris Aquino hindi na mukhang bangkay

Ang daming natuwa sa latest Instagram post ni Darla Sauler, headwriter ng mga Kapamilya show tulad ng ‘Magandang Buhay’ at ‘ASAP Natin ‘To’.

Eh kasi nga, nasa Amerika pala si Darla ngayon, at siyempre, dinalaw niya si Kris Aquino.

Eh, di ba? Matagal-tagal na ring walang pinu-post na photo si Kris, at sabik na sabik na ang mga fan sa kung ano ba ang itsura niya ngayon, kung katulad pa rin ba siya noon, na payat na payat, o halos buto’t balat na lang.

Anyway, heto nga ang chika ni Darla:

“You always make time for family.

“Happy to visit and catch up with you and the kids while you’re in the US, Krisy. Continuously praying for your well-being. Love, love, love you, Bimb and Kuya always, @krisaquino. arlenesantos788.”

Eh, makikita sa naturang photo ni Darla na kasama sina Kris, Bimby, na maayos-ayos na ang itsura niya, ha!

Heto nga ang sabi ng mga fan:

“Happy to see ur latest pi Miss Kris. Always include you on my prayers. God will heal you. Love love love.”

“Happy to see latest photo of Ms. Kris Aquino thru you, Darla (a very reliable source).”

“Kindly send our love & prayers for them too. God Bless them always.”

“Yay looking good Ms. Kris.”

“Get well soon madam.”

“May God bless you more and we’re praying for your speedy recovery, Ms. Kris. Just Be strong.”

“Aww nakaka-happy naman makita si Ms. Kris na maayos na ulit ang itsura.”

“Wow she looks great.”

“Thank you Lord dahil hindi na siya payat na payat.”

Yes, sabi nga nila, hindi na raw mukhang bangkay si Kris. Di ba nga, ang daming na-shock noong nag-post si Kris ng photo bago siya umalis ng Pilipinas.

Sa ngayon nga, nakaka-smile na si Kris, at maaliwalas na ang mukha. At dasal ng mga fan, magtuloy-tuloy ang magandang kalagayahan ni Kris. (Rb Sermino)