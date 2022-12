Lodi! Mag-utol kapwa top 1 sa board exam

Puno ng pagpapasala­mat ang Ramirez family mula sa Dumaguete City, Negros Oriental sa panibagong blessing na natanggap ng kanilang pamilya.

Sa lumabas kasi na resulta ng November 2022 Nurse Licensure Examination ay matagumpay na nasungkit ni Abigail Ramirez ang unang­ puwesto matapos makapagtala ng rating na 90% sa halos 24,903 students na kumuha ng naturang exam.

Si Abigail ay nagtapos ng BS Nursing bilang Magna Cum Laude sa St. Paul University Dumaguete (SPUD).

Hindi lang ito ang unang beses na nagkaroon ng topnother sa kanilang pamilya sapagkat noong taong 2017 naman ay Top 1 din ang kanyang kapatid na si Alec Benjamin sa Geologist Licensure Examination.

Sabi ni Abigail sa isang panayam, nagsilbi umano niyang ins­pirasyon ang kanyang nakatatandang kapatid upang magsumikap din.

“I made him as my role model. I wanted to be like him, so talagang sumikap ako in my own way. Inspirasyon ko rin naman iyong ibang mga kapatid ko, pero dahil kami ‘yung mas magkakalapit ng edad, siya ang mas nakita kong motivation,” sabi niya sa ABS-CBN.

Noon pa man, ay suki na umano silang dalawa ng kanyang kuya tuwing recognition at graduation bilang mga consistent achievers.

Inamin din ni Abigail na nakatulong nang husto sa kanyang paghahanda sa natu­rang board exam ang pagdadasal at paghingi niya ng gabay sa Diyos.

Sa kasalukuyan, nagtuturo ang kanyang kuya na si Alec sa National Institute of Geological Sciences (NIGS) sa UP Diliman. Habang si Abigail naman ay nais magturo sa kanyang alma mater bilang ‘clinical instructor’ upang magbalik ng kanyang pagpapasalamat dito sa halos ilang taong pagbibigay sa kanya ng kaalaman.

Dagdag pa rito, nag-iwan din siya ng piece of advice lalo sa mga nais kumuho ng nursing.

“Nursing is really a hard profession. It may break you a couple of times. But just the process, trust the hardships that you are going to face, because these will help you become stronger. Have faith in God and trust in God. Offer everything to Him,” aniya.

Talaga namang kabibiliban mo ang magkapatid na ito sa kanilang angking husay! (Moises Caleon)