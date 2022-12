Lloyd Jefferson Go, Fidel Concepcion babanat sa PIF Saudi golf

SWAK sina Lloyd Jefferson Go at Fidel Concepcion bilang bet ng ‘Pinas sa 11th Asian Development Tour 2020-22 15th and penultimate leg $200K (P11.2M) PIF Saudi Open sa Dec. 8-10 sa Riyadh Golf Club sa Saudi Arabia.

Nag-qualify si Cebuano Go, 27, via Category 4a Leading Player Top 5 Current Order of Merit (money list) samantalang si Concepcion ay sa Category 7 Re-rank.

Kabilang ang dalawang Pinoy sa 120 parbusters na makikipagtagisan sa 72-hole, 4-day golfest sa nakatakdang matapos na season na farm league ng 27th Asian Tour 2022.

Matatapos ang ADT sa $200K Taifong Open sa Taifong Golf Club sa Taiwan sa Dec. 22-25. Asinta ni Go na makipkip ang Top 5 niya standing niya upang makakuha ng 28th AT 2023 card. (Ramil Cruz)