Kung ngayon pasasagutin ang mga tao sa tanong na “kumusta na ang buhay sa Pilipinas,” ang malamang na mga isasagot ay ang mataas na halaga ng bilihin, kagaya ng sibuyas, ng krudo, ng kuryente, ng pamasahe at halos lahat ng bilihin. Nguni’t mahigit dalawang buwan na ang nakalilipas, lumabas ang ulat na kung tawagin ay Human Development Index (HDI). Hindi naging maingay ang ulat na ito at hindi rin naman nakapagtataka sapagka’t hindi rin magandang balita ang hatid nito.

Ang HDI na taon-taong inilalabas ng United Nations Development Program ay sumusukat sa kalusugan, edukasyon, at antas ng pamumuhay ng isang bansa. Sa pinakahuling HDI na lumabas nuong Setyembre, ang Pilipinas ay bumagsak ng tatlong baitang sa ika-116 na pwesto sa 191 na mga bansa at may iskor na 0.699 sa 1.0. Sa ranking na ito, nanatili ang bansa na may katamtamang pag-unlad ng tao.

Ang ranking na ito ay naglalagay din sa Pilipinas bilang kulelat sa tinatawag na ASEAN-5—ang Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, at Pilipinas. Sa Southeast Asia, tayo ang may pangalawang pinakamalaking pagbaba sa ranking ng HDI. Tanging ang Indonesia at Cambodia lang ang nakapagpabuti sa kanilang HDI ranking batay sa 2021 data.

Batay sa ulat, ang HDI ng bansa ang pinakamababa mula noong 2015 nang mag-post ito ng iskor na 0.698. Sa nakalipas na dalawang dekada, ang improvement sa HDI ng bansa ay 0.5 lamang habang sa nakalipas na 10 taon, ito ay 0.33 lamang.

Sinabi rin sa ulat na ang life expectancy sa Pilipinas, o ang inaasahang itatagal ng buhay sa punto ng kapanganakan, ay 69.3 taong gulang. Ang Gross National Income (GNI) kapag hinati-hati sa lahat ng tao ay nasa $8,920 gamit ang antas nuong 2017. Sa larangan naman ng pagkakapantay-pantay, ang Gini coefficient ng bansa ay may average na 42.3 sa pagitan ng 2010 at 2021. Ang Gini coefficient ay isang sukatan ng antas ng pagkakapantay-pantay kung saan ang iskor na 100 ay kumakatawan sa lubos na hindi pagkakapantay-pantay. Sa madaling salita, mas mababa ang numero, mas may pagkakapantay-pantay sa lipunan.

Base sa datos ng 2021, ang bahagi ng kita ng pinakamayamang isang porsiyento sa Pilipinas ay nasa 16.9 porsiyento. Sa nakalipas na dekada, ang bahagi ng kita ng pinakamahihirap na 40 porsiyento ay 16.1 porsiyento at ang bahagi ng pinakamayamang 10 porsiyento ay 33.5 porsiyento.

Nguni’t kapag titingnan mo ang paligid natin, hindi mo sasabihing nahihirapan ang mga Pilipino. Sinasabi na ang dami ng mga sasakyan sa daan at mga tao na lumalabas ay bumalik na sa dati, at kung minsan ay, higit pa bago magkaroon ng pandemic.

Sa kabila nito, tila may alingawngaw na ang darating na 2023 ay hindi magiging maganda, batay sa mga indikasyon ng mga nagaganap sa buong mundo. Hindi mahirap masagap ang ganitong pakiramdam. Maraming sinasabing mga dalubhasa sa ekonomiya ang nagbibigay babala sa isang matinding pag-atras ng pandaigdigang ekonomiya o global recession, na sinasabing nagsisimula na sa Amerika. Kapag naniwala tayo sa laging sinasabi na kapag bumahing ang Amerika, sisipunin ang buong mundo, ibig sabihin nito na hindi malayo na madamay tayo sa anumang mangyayari. Kailan na lang natin mararamdaman ang P20 kada kilo ng bigas?