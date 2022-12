Johnny Arcilla lakas ng werpa

ABANTE sa quarterfinals si Pinoy netter Johnny Arcilla matapos umiskor ng abbreviated 1-0 (ret.) panalo kontra Elvin Geluz sa Brookside Open National Tennis Championships na nilaro sa Brookside Hills courts sa Cainta, Rizal nitong Miyerkoles.

Pakay ni Arcilla na mapantayan ang magandang performance nito sa Puerto Princesa at sa San Carlos, Negros Occidental.

Kinalos rin ni Arcilla si Rodolfo Barquin, 6-4, 6-3 pagkatapos ng opening round.

Ang top seeded at nine-time PCA Open champion na si Arcilla ay makakaharap si No. 11 Loucas Fernandez susunod na laban, umabante rin sa last 8 si Jose Maria Pague matapos nitong talunin si Alberto Villamor, 6-0, 6-3. (Elech Dawa)