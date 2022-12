Jeric Gonzales ‘binalewala’ ng movie queen

Nung isang araw ay dumalaw ang main cast ng ‘Start Up PH’ sa Davao City para makapiling ang mga supporters nila roon.

Grabe ang pagdumog ng mga fan sa venue at talagang pinagkaguluhan nila ang apat na bida na sina Alden, Bea, Jasmien, Jeric.

Sa mga nakita naming pictures ay hindi talaga magkamayaw ang mga tao sa loob ng Abreeza Mall sa Davao City. Malaking bagay ang madalaw sila nga mga artistang iniidolo nila na ang ilan sa kanila ay hindi pa nakakarating sa Manila.

I am sure may mga magne-nega na naman lalo na ang ilang AlDub fans na hanggang ngayon ay hibang pa rin at umaasa na magkatuluyan sina Alden Richards, Maine Mendoza at naniniwalang may anak ang dalawa, kahit ipinagsisigawan na engaged na si Maine kay Cong. Arjo Atayde. Hay naku, ewan ko sa inyo!

Anyway magtatapos na nga ang ‘Start Up PH’ at isa ako sa malulungkot dahil sinusubaybayan ko talaga ang nasabing teleserye.

Nalulungkot ako na kay Alden na napunta ang atensyon ni Bea at mawawala na sa alaga kong si Jeric. Binalewala na nga ni Bea si Jeric.

Hind bale Jeric, may bago kang gagawin na teleserye na kakaiba ang karakter mo at sigurado ako mage-enjoy ka.

Well, sana ay magkatrabaho pa rin sina Jeric at Bea, at mas maganda kung sa pelikula. Di ba, si Bea ang movie queen ngayon.

Carla, Tom gustong harapin ni Rey ‘PJ’ Abellana

Napanood namin nung Miyerkules ng gabi ang magkapatid na Rey ‘PJ’ Abellana, at Jojo Abellana, na nagpu-promote ng ‘Mamasapano’, ha!

Kinuwento nila ang hirap ng pinagdaanan nila habang nagshu-shooting na nakabilad daw sila sa init ng araw, na may mga hinimatay nga raw. Pero, mabuti at nalagpasan nila ang hirap doon.

Siyanga pala, hindi pa pala nakakausap ni PJ ang anak na si Carla Abellana simula nang nagkaproblema ito kay Tom Rodriguez.

Gusto ring makausap ni PJ si Tom. In-assure ni PJ na anak pa rin ang turing niya kay Tom, kahit hiwalay na ito kay Carla.

Handa raw si PJ na pakinggan ang side ni Carla, at ni Tom. Although alam daw ni PJ na matatag at matalino ang kanyang anak.

Pero siyempre bilang ama ay nasasaktan din si PJ sa pinagdadaanan ni Carla.

Si Jojo naman ay tinawagan noon si Carla. At okey naman daw siya, sagot ni Carla.

Anyway, naging close ako sa pamilya Abellana noong kabataan, kasikatan ni PJ. Nakasama ko si PJ noon sa isang condo sa Cubao.

Kahit hirap na: ABS-CBN pinaligaya showbiz press

Kudos to ABS-CBN Corporate Communication at kahit simpleng Thanksgiving Christmas Party via zoom ay ginawa nila bilang pag-alala sa mga entertainment press.

Alam naman natin ang pinagdadaanan ng ABS-CBN pero nag effort pa rin sila para mapasaya ang mga manunulat, blogger.

Nakaka-miss na rin ang mga Christmas party na face to face, ha!