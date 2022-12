Jayson Tatum 8 tres sinalpak

SA harap nina Prince Harry at Princess Kate na naupo sa courtside ng TD Garden sa Boston, sumiklab ng 49 points si Jayson Tatum para balikatin ang Celtics sa 134-121 win kontra Miami Heat.

Nagbaba pa ng 11 rebounds si Tatum na 15 of 25 sa field, 8 for 12 sa 3-point range at 11 of 12 sa line.

Sa pregame warmups, bumulong si teammate Grant Williams kay Tatum na iiskor ito ng 50. Kinapos ng isa ang hula.

“I’ve scored 50 a couple of times,” ani Tatum, pagkatapos ng three quarters ay may 41 na. “I’ll do it again one day.”

Nag-ambag si Jaylen Brown ng 26 points, may 21 points si Malcolm Brogdon na kumonekta ng lima sa 22 3-pointers ng Boston.

Naka-limang tres din si Max Strus tungo sa 23 points para pangunahan ang Heat. Nagsumite ng 23 markers si Bam Adebayo bago na-eject sa closing seconds sa magkasunod na T.

Nasa Boston ang Prince at Princess of Wales para sa kanilang charity. (Vladi Eduarte)