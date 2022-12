Jake handa nang magpasilip ng nota

Papasok sa lock-in taping si Jake Cuenca at ang labas daw niya ay sa parade na halos ng 2022 Metro Manila Film Festival.

Kaya naman, ngayon pa lang, ang sipag na ni Jake sa pagpo-promote ng MMFF movie na “My Father, Myself”.

Dahil nga R-18 ang classification ng MTRCB sa kanilang movie, ine-expect na agad na marami siyang daring scenes.

“Actually, hindi naman siya sobrang dami. Akala ko nga rin makakapasa ng R-16. Kasi, to be honest, kaya naman. Kasi, hindi naman siya kasing-graphic gaya ng mga movies na pinapalabas ngayon.

“Pero sa akin kasi, siguro maraming factors kaya nila nilagay na R-18. Pero, isang eksena lang ‘yung sobrang intense na hindi kami nag-hold back. Hindi kami nag-hold back kung ano ‘yung pwede naming ipakita. Sabi naman nila, they tried to sanitize, pero bitin. Pati ako, parang bitin.”

Wish ni Jake na panoorin ng mga tao at malaman dahil maganda raw talaga ang lesson ng pelikula. At sa isang eksena na nag-all-out sila?

“As in magugulat ang mga tao kung ano ang ipinakita ko rito,” natawang sabi niya.

Ang kapareha o ka-eksena kasi niya sa movie na si Sean de Guzman, talagang first movie pa lang niya yata, walang takot na nagpakita talaga at nag-all-out.

Never pang nag-frontal si Jake. If ever, kaya ba niyang gawin?

“Wala pa naman, well, sa akin, it really depends. Wala naman akong limitation.

“Pero, certainly, pipiliin ko ang pelikula na gagawin ko ‘yon. Kumbaga, if it’s a Hollywood film, let’s do it. If it’s a film na for Venice, Oscar or Cannes, let’s do it.

“Pero if it’s something na ‘baka…’ at hindi rin sigurado na makakarating tayo do’n, ‘wag muna. Pero even though naman na hindi ako nagpo-frontal, I’ve shown a lot. Ang dami ko nang napakita,” sabi ni Jake.

Moira bet nang magkadyowa ulit

Napatunayan na naman na kapag ang isang babae ay heartbroken at nagsisimulang mag-heal at mag-move-on, nagkakaroon ng ibang freshness at glow.

At hindi ito itinanggi ng singer na si Moira dela Torre sa naging interview sa kanya ni MJ Felipe. Inamin ni Moira na before raw talaga, hindi siya confident sa looks niya.

“I think I just healed. There was a long time when I wasn’t confident in how I look and how I felt.

“Ngayon ko lang siguro naramdaman na I don’t look so bad after all.”

Sabi pa niya, “Now, I’m very careful with the people that I allow into my life, the projects that I allowed in my life.”

Obvious nga na mas iba ang outlook ni Moira ngayon na nagra-radiate hanggang sa physical appearance niya.

Inamin din niya na early this year pa lang, nakakakutob na raw siya na there’s something wrong sa marriage nila. Kaya parang in a way, na-ready rin daw siya sa nangyari.

Nang tanungin ito kung handa na siyanhg ma-in-love muli. Natawa si Moira at sinabing “I’m open.”

Hindi raw siya naghahanap, pero alam daw niyang darating ito if it’s for her.