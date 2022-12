Hidilyn Diaz-Naranjo handa na sa 2022 World Championships

DIDIRETSO na ang 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist na si Hidilyn Diaz-Naranjo mula sa kanyang pinag-eensayuhang Power and Grace Performance Gym sa Georgia, USA patungo sa paggaganapang lugar ng 2022 IWF World Championships ngayong Disyembre.

Makakasama ni Hidilyn ang asawa at coach na si Julius Naranjo sa paglipad patungo sa Bogota, Colombia Huwebes upang makapagpahinga at apat na araw makapag-obserba bago magsimula at sumabak sa world competition.

Nagsumite si Diaz ng entry lift o nais maitaas na 210 kilograms na nagbigay sa kanya ng No.2 seed sa women’s 55-kilogram division sa likod ni Sulfiya Chinshanlo ng Kazakhstan.

Si Chinsanto ay nagpasa ng kabuuang lift na 215 kilograms, siya ang bronze winner sa weight class ni Diaz-Naranjo sa Tokyo.

Mayroong 26 na iba pang kakumpitensiya si Hidilyn sa naturang weight class ng World Championships na nagsisilbing una sa anim na qualifiers para sa 2024 Paris Olympics.

Gayumman, hindi kasali ang kategoryang lalahukan ni Diaz-Naranjo sa Paris Games matapos na ibasura ang 55kgs na kategorya ng mga organizer na nag-iwan sa Pilipnong kampeon ng mga opsyon na makipagkumpitensiya sa 49 kilograms o tuluyang umakyat sa 59kgs na dibisyon. (Lito Oredo)