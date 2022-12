Gilas papatigas sa Tate, Europe

Gagastos at magmimistulang jet setter ang bumubuo sa Gilas Pilipinas na inaasam ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) na sumailalim sa ilang training camp sa Estados Unidos at Europe bilang paghahanda nito bago sumabak sa isasagawa sa bansa na 2023 FIBA World Cup.

Ito ay matapos itakda ang Gilas Pilipinas na magsanay sa labas ng bansa at maglaro sa ilang mini-tournament na gaganapin bago ang pagsasagawa sa tatlong magkakahiwalay na bansa na FIBA Basketball World Cup.

Ipinaalam mismo ni SBP President Al Panlilio ang posibleng training camp sa US at Europe.

“That’s the plan. Maybe early on, they can start getting together by May,” sabi ni Panlilio Miyerkoles sa ginanap na Volunteers Program Launch.

Nakatakdang buuin ang pinakamalakas na Philippine team sa pagtatapos ng PBA season kung saan inaasahang makakasama ang beterano ng NBA na si Jordan Clarkson sa koponan sa lalong madaling panahon, kasama ang iba pang miyembro ng Gilas pool na nakabase sa ibang bansa.

Nagkaroon din ng mga talakayan tungkol sa pagdaraos ng pocket tournament sa buildup sa World Cup. Nauna nang sinabi ng PBA na plano rin nitong magsagawa ng mga invitational tournament na posibleng tampok ang mga koponan ng World Cup na planong magtayo ng kampo sa Pilipinas nang maaga. (Lito Oredo)