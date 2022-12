Donovan Mitchell, Cavs tinambakan Sixers

TINAPAKAN ng Cleveland Cavaliers ang silinyador sa second quarter bago nagtuloy para ilampaso ang ini-host na Philadelphia 76ers 113-85 Miyerkoles ng gabi sa Rocket Mortgage FieldHouse.

Nagliyab ng 22 points off the bench si Caris LeVert, inayudahan ng 21 points at 9 assists ni Darius Garland sa Cavs.

Nagdagdag pa ng 18 markers at 6 dimes si Donovan Mitchell sa Cleveland na lumayo hanggang 33 sa fourth quarter.

Umiskor ng 16 sa first half si Evan Mobley at nagbaba ng 8 rebounds.

Nagsumite ng 19 points, 6 rebounds at 6 assists si Joel Embiid pero ang 14 points na lang ni Shake Milton ang nakatuwang niya at naputol ang three-game win streak ng Sixers.

Inari ng Cavs ang second period 44-27 tungo sa 69-48 lead at ilang beses pinabuka sa 30. (Vladi Eduarte)