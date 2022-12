Donny, Belle wanted sa Dubai

My gosh, Dondon (my dear editor), kaliwa’t kanan na ang showbiz Christmas events, kaya naman ‘katuwa na tayo ang magkakasama kahapon sa unang araw ng December, huh!

‘Katuwa rin na lumabas si Manay Lolit Solis kahapon para sa annual Christmas get-together ng group natin, na siyempre ay courtesy ng ilang friends ko in and out of showbiz.

Anyway, dahil sa event nga natin kahapon ay hindi na ako nakapunta sa NAIA Terminal 1 para sa send off chikahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Pumunta kasi ng Dubai, United Arab Emirates ang DonBelle para sa ‘An Inconvenient Love’ promo roon at ipapalabas nga kasi roon ang kanilang movie na 30th anniversary presentation ng Star Cinema.

Ang bongga ng DonBelle dahil last month ay sa Los Angeles, California sila nag-promote at ngayon naman ay nasa Dubai na sila, huh!

Anyway, ayon naman sa isang friend ko na taga-Dubai, sobrang inaabangan na nila ang DonBelle roon at siguradong dudumugin daw ang dalawa ng napakarami nilang mga fan doon!

So nice!

Jeron, Jeanine tuloy ang kasal sa Oct. 2023

Alam mo, Dondon, nanood ako ng PBA game noong Wednesday night bilang suporta kay Jeron Teng na parte ng Converge FiberXers team.

Sa ULTRA ginanap ang game at ang ganda na pala ng lugar na ‘yon. Talagang inayos at ang bongga na ng seats, huh!

Siyempre, noong 90’s, ang dami ring mga concert na ginanap sa ULTRA, pati ibang TV shows, nagla-live telecast doon.

Anyway, kababalik lang ni Jeron ng ‘Pinas last week galing sa Hong Kong dahil dinalaw niya ang fiancée niyang si Jeanine Tsoi. Ang sweet nga dahil talagang pinuntahan ni Jeron si Jeanine sa Hong Kong kahit isang araw lang.

Nagkataon na may rest day siya mula sa basketball practice at wala silang game, kaya napuntahan niya si Jeanine sa Hong Kong.

I’m sure, nag-usap din sina Jeron at Jeanine tungkol sa mga detalye ng wedding nila.

Sa October 15, 2023 na kasi ang kasal nila.

Bongga!