Detenidong ASG leader hilahod sa 25 warrant of arrest

Tinambakan ng 25 warrant of arrest sa kasong frustrated murder na may P5 milyong inirekomendang piyansa ang isang nakakulong na lider ng Abu Sayyaf Group (ASG) sa Zamboanga.

Ayon kay Police Col. John Francis Encinareal, Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Zamboanga Peninsula chief, inihain ang mga arrest warrant laban kay Abu Sayyaf sub-leader Injimar Mangkabong alyas ‘Bensar Jakari’.

Ani Encinareal, inisyu ang warrant of arrest na may petsang Pebrero 7, 2012 kay Mangkabong ng korte sa Jolo, Sulu bandang alas 3:12 ng tanghali nitong Nobyembre 29 sa the Tawi-Tawi provincial jail sa Simandagit village, Bongao.

May inirekomendang tig-P200,000 piyansa ang korte para sa bawat kaso.

Inaresto ng mga awtoridad si Mangkabong sa Zamboanga City noong Marso 22, 2021.

Kilala siyang sub-leader ni Abu Sayyaf leader Idang Susukan na may operasyon sa Sulu at Tawi-Tawi at sangkot sa pagdukot sa limang mangingisdang Indonesian noong Enero 15, 2020 sa Tambisan, Sandakan City, Sabah at lima pang Filipino sa Sulu at Tawi-Tawi.