Cong kinontra 33M deklarasyon ng DOH! 55M COVID bakuna nasayang

Mas marami umano ang nasayang na COVID-19 vaccine kumpara sa idineklara ng Department of Health (DOH).

Ayon kay dating Health Secretary at incumbent Iloilo Rep. Janette Garin ang COVID-19 vaccines ay nasa multi-dose vial o mas marami ang laman nito kaysa sa inaasahang mababakunahan.

“I believe the estimates that is being given is actually underdeclared. Remember many of the vaccines were multi-dose vials in other words the wastage is incorporated in there,” sabi ni Garin sa panayam sa telebisyon kahapon.

Inihalimbawa ni Garin ang isang vial na ang kuwenta ay para sa 10 tao ay kayang makapagbakuna ng 12 tao.

“You remember ‘di ba may iba ‘yong vial good for five but then you can vaccinate six persons. That’s basically how multi-dose works so there’s a provision of wastage in there,” dagdag pa ng dating kalihim.

Sinabi ni Garin na nasa 250 milyong dose ng COVID-19 vaccine ang binili ng gobyerno, lokal na pamahalaan o pribadong sektor at donasyon ang dumating sa bansa.

Mayroon umanong 165 milyong dose na naibakuna na.

“If you have 250 (million) less 165 (million) you’re left with 85 million (doses). If they are saying that there is 30 million left that the shelf life can be extended then you are left with 55 million doses that were wasted,” paliwanag ni Garin.

Nauna ng sinabi ng Department of Health (DOH) na nasa 31 milyong dose ng COVID-19 vaccine ang nasayang.

Nanawagan din si Garin sa gobyerno na kaagad maglabas ng guidelines para sa binibili nitong bivalent vaccine o second-generation vaccine para sa COVID-19 na plano nitong bilhin.

Ayon sa lady solon dapat ay maging malinaw kaagad kung sino-sino ang babakunahan nito, sino ang magbabakuna at kung papayagan ang pribadong sektor na bumili ng para sa kanilang mga empleyado. (Billy Begas)