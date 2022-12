CIDG nilantad 2 pulis na bumitbit sa missing sabungero

Isinapubliko na kahapon ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang composite sketch ng dalawang suspek sa isang missing sabungero sa Laguna.

Nagmula ang mga ito sa pina-enhance na kuha sa isang video sa cellphone kung saan dalawang hinihinalang pulis at isang nawawalang sabungero ang nakita sa labas ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna noong Abril 28, 2021.

“Based on the ‘secret’ cellphone video showing two men and a handcuffed missing sabungero walking outside a cockfighting arena in Santa Cruz, Laguna on April 28, 2021, we now hold vital evidence on our probe in the disappearance of the said sabungeros,” ayon kay CIDG chief Police Brigadier General Ronald Lee.

Positibong kinilala ng asawa at kapatid ang lalaking nakaposas na si Michael Bautista batay sa kanyang pangangatawan, gupit at personal na gamit. Kabilang si Bautista sa 34 missing sabungero na pinaghahanap ng mga awtoridad.

Samantala, sinabi ni Lee na ipina-enhance nila ang video para matukoy nang mabuti ang hitsura at pagkakakilanlan ng mga suspek na hinihinalang mga pulis.

Aniya, inihahanda na ang mga ihahaing kaso laban sa mga ito sa Department of Justice (DOJ). (Edwin Balasa)