Chika ng mga basher: GMA nagsisi raw sa pagkuha kay Bea Alonzo

Talaga bang nagbaba ng presyo si Bea Alonzo para lang maka-take 2 sa konrata sa Kapuso network?

Ito ang patutsada ng isang isang Kapamilya supporter sa tweet niya tungkol sa sinasabi niyang aktres na kesyo ingrate raw, na nagbaba ng contract price para lang makapag-renew ng kontrata.

Dinagdag din nito sa kanyang panlalait na dismayado ang mga big boss ng GMA-7 dahil hindi raw nag-rate ang unang serye nito kasama si Alden Richards.

Nagkuwento sa tweet ang basher na si @ChakaPusoPh tungkol sa isang aktres na wala nang appeal sa viewers at tila nagdadalawang isip daw ang mga executive ng TV company kung dapat ba itong ire-renew.

Sabi pa ng basher, “Mukhang nagdilang anghel ang mga kulto ni ingrata at ire-renew pa rin siya ng Kamuning kahit disappointed sila sa outcome ng first serye niya. Ayon sa nakausap ko, eh magbababa daw ng presyo si ingrata para ma-renew lang ulet.

“Hoping na makagawa siyang muli ng project sa namumuong partnership ng Ignacia at Kamuning. Oh diba, ang kapal ng mukha. Wala pang final na decision ang mga dismayadong exec, hindi nila in-expect na ganun lang ang impact ni ingrata sa network nila, mas bumaba pa raw ang viewership.”

Obvious na si Bea nga ang tinutukoy. Hindi puwedeng si Pokwang dahil mas naunang nakagawa ng mga project ang komedyante.

Malayo rin naman na si John Lloyd Cruz ito dahil per-show lang ang proyekto niya sa GMA 7.

Hindi rin naman si Maja Salvador, dahil nakasama nga siya sa “The Iron Heart” ng Kapamilya channel.

Hindi man binanggit sa tweet, pinangalangan naman si Bea sa comment thread ng mga netizen.

Sey ni @TheWatc255091297, “Sa totoo lang hindi kasi sa TV ang lakas ni Bea, sa movies. ‘Yun nga lang hindi pa talaga makakabalik sa dating sigla ang mga movie theater, at dati kahit sa ABS-CBN pa siya mahina rin ang serye niya sa AGB data. Di nga nasulit ng Kamuning ang paglipat nya dahil walang movies.”

Sumawsaw naman si @paolomiguel94 at sinabing, “Totoo to! Ang malakas lang yata ‘yung I love Betty La Fea and ‘yung Magkaribal and Maging Sino Ka Man. Siyempre the rest wala na, unlike Kim Chiu and Maja Salvador na malakas talaga sa TV. Movies talaga si Bea kaso wala naman dating ang GMA Films so paano yan? Hahaha.”

Sey mo Solenn? Nico Bolzico nahawakan ‘talong’ ng kaibigan

Dapat na bang magduda si Solenn Heusaff sa gender ng asawang si Nico Bolzico? May video kasi na nagpapakitang hinawakan ng Argentinian businessman ang “junjun ng kapwa niya lalake.

Nakaposte sa Instagram ni Nico ang video kung saan makikitang naghahanda itong mag-drive ng kotse kasama ang apat na lalake.

Ang isang lalake na katabi nito sa passenger seat ay nakapatong sa harapan nito ang supot ng chips. Dumukot si Nico sa supot nang hindi nito tinitignan ang ginagawa.

Ganun ang eksena ng mga lalake sa likod na kumukuha at dumudukot sa chips na nakapatong sa harap ng lalake. Nang kunin ng isang lalake sa likod ang supot, biglang napadukot si Nico at napahawak sa alaga ng katabi.

Napatingin si Nico sa mukha ng katabi at ganundin ang huli na napatingin sa kamay ni Nico at sa mukha nito.

Hindi agad tinanggal ni Nico ang kamay. Mayamaya isa-isang humamawak na rin ang tatlo sa likod.

Deskripsyon ni Nico, “Accidents that happen during out of town shoots with @tfkistudios…”

Siyempre, joke lang at comedy content ang video na pamilyar sa mga fan nina Solenn at Nico, dahil mahilig silang mag-post ng mga lokohan nila.

Regine feeling dyosa sa photo shoot

Sinasamba pa rin talaga ng mga fan si Regine Velasquez ngayon, kaya siguradong masu-sold out agad ang apat na gabing Valentine’ concert niya sa February sa 2023, ang “Solo” sa Samsung Performing Arts Theater.

Mistulang dyosa sa pictorial si Regine kung saan all white ang theme.

Mula sa kanyang pang-itaas hanggang sa sapatos ay puting-puti ang Asia’s Songbird.

Maging ang ayos ni Regine ay bumagay sa kanyang total look.

Dala ng pagiging proud sa kanyang ate, nag-tweet ang assistant niya na si Diane ng mga larawan ni Regine. Gusto niyang ipangalandakan ang pagiging “flawless” ng kutis ng kanyang ate.

Lalo tuloy napahanga ang mga netizen, at sinasamba ang kagandahan ng kanilang idol.

Jay-R nasapol ng Covid-19

Sinusulat ang item na ito ay naka-recover na ang singer na si Jay-R na naninirahan na nga sa Amerika. Tinamaan na naman kasi ng Covid-19 ang R&B prince base sa kanyang post, na nagpapaalala sa mga fan na mag-ingat pa rin dahil sa nasa paligid pa ang virus.

“I hope everyone is staying safe from the virus. I’m finally almost recovered,” sabi ni Jay-R.

Sumunod na tweet niya ay binalita niyang gumaling na siya.

“Feels good to wake up not sick.”

Hindi na dinetalye ni Jay-R kung saan at paano niya nakuha ang virus.

Nagluwag na kasi ang buong US sa matinding safety protocols, gaya nang hindi na pagsusuot ng face mask.