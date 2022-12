Aliw, kaligayahan hatid ng Ballet Philippines’s Nutcracker sa lahat

Pagkatapos ng dalawang taong pag-lockdown, oras na para bumalik sa teatro at tangkilikin ang hini malilimutang holiday show na ito para sa lahat, ang Ballet Philippines’s “Nutcracker”.

Tatapusin ng Ballet Philippines ang taong 2022 sa pamamagitan ng isang full-length, on-site, ballet, ang walang katulad na klasikong “The Nutcracker,” na magkakaroon ng mga pagtatanghal sa Tanghalang Nicanor Abelardo, sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, na mas tanyag sa pangalan nitong Cultural Center of the Philippines (CCP) na mangyayari ngayong Disyembre 17, 8 p.m., at sa Disyembre 18, 2 p.m. at 8 p.m.

Mapapanood sa ballet ang kwento tungkol sa pamilya Stahlbaum noong Bisperas ng Pasko, ang pamilya ay nagtipon sa paligid ng Christmas tree upang mag-alis ng mga regalo. Ang isa sa mga bata, si Marie, ay tumatanggap ng isang Nutcracker bilang regalo. Maya-maya ay nagising si Marie sa isang enchanted oversized world na pinamumunuan ng Mouse King at puno ng mga laruan na nabuhay, kasama ang kanyang Nutcracker.

Pahayag mula sa Ballet Philippines President Kathleen Liechtenstein“It’s time to go back and watch. It is high time to get out again and enjoy ballet an The Nutcracker is the perfect piece for the new normal holiday season.”

Aniya pa ni Madam Liechtenstein: “This year’s The Nutcracker will be extra special, as it will be performed to live music from the Manila Symphony Orchestra (MSO). The MSO will be playing time-honored compositions of Peter Tchaikovsky. The audiences can expect complete enchantment as music and dance transport senses to the Land of The Sugar Plum Fairy.”

Sabi naman ni Ballet Philippines’ Artistic Director Mikhail “Misha” Martynyuk “The uniqueness of our performance is its high level of musicality. Every scene is built precisely to the rhythm of the composer’s work.”

Paliwanag ni Ginoong Martynuk: “We are creating a fresh version while still respecting the classical version of the play. The performance will not only uphold the motives of E.T.A Hoffman’s Nutcracker and The Mouse King, it equally showcases the brilliant libretto of Marius Petipa.”

Magpapalit-palit sina Rudolph Capongol at Ian Ocampo bilang The Nutcracker Prince, habang sina Jemima Reyes, Veronica Atienza, Dani Kleiner, at Regine Magbitang ay papalitan bilang si Lisa Marie at ang Sugar Plum Fairy.

Ang Ballet Philippines (BP) ay ang unang resident company ng Cultural Center of the Philippines at ang nangungunang propesyonal na classical at contemporary dance institution sa bansa. Ito ay malawak na kinikilala ngayon bilang isang pundasyon ng kontemporaryong pagkakakilanlang Pilipino. Ito ang nag-iisang dance company sa bansa na kinikilala ng Philippine Council for NGO Certification (PCNC), isang testamento sa 50 taon nitong paglilingkod sa sining at kultura ng bansa.

Ang repertoire ng Ballet Philippines ng mahigit 250 obra na naipon sa loob ng 50 taon ay hindi mapapantayan ng ibang kumpanya ng sayaw sa Rehiyon ng Asya. Bagama’t malawak ang hanay, ang pinakatanyag ay ang mga gawang Pilipino na nagsasalin ng western technique sa kilusang Pilipino, tema, disenyo at inspirasyon upang makagawa ng isang natatanging sayaw na Pilipino.

Para sa mga tiket sa The Nutcracker ng Ballet Philippines, bisitahin ang www.ballet.ph o pumunta sa TicketWorld.