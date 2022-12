Alden nakakatakot dyowain – Myrtle

Dahil sa pagiging ‘gamer’ ni Myrtle Sarrosa, kung saan-saan na siya nakakarating, ha!

Imagine, nagpunta siya ng London, Singapore, para lang makipaglaban sa kinahuhumalingang ‘game’, o sa War Zone Global Summit.

Bongga, di ba?

Kaya naman marami talagang kalalakihan ang atat na atat na makilala, makadikit kay Myrtle. Aba, bukod sa maganda, seksi, matalino pa, hayun nga at parang ‘one of the boys’ din na kering-kering sumabay sa ‘laro’ ng mga boylet.

Sabi nga ni Myrtle, napakarami niyang male follower, na sobrang taas nga raw ng respeto sa kanya, lalo na kapag nakikipaglaban na siya.

“Yes, sobrang respectful nila sa akin. Sabi ko nga, hindi ko pa kailangan ng boyfriend sa ngayon, dahil sa kanila pa lang, masaya na ako,” sabi ni Myrtle.

Tinukso ng press si Myrtle na dapat ay ‘gamer’ rin ang maging dyowa niya, na tulad ni Alden Richards.

“Ay, mahirap pag ganun kasikat ang boyfriend. Nakakatakot!” sabi ni Myrtle.

Pero, nakalaban na raw niya si Alden noon sa isang ‘game’.

“Ang alam ko gumawa siya ng sariling gaming management. Ngayon kasi ibang games na ang nilalaro niya, kesa sa akin. So, hindi pa kami nagkakalaro ulit, after a long time.

“Sana hopefully makapag-collaborate kami sa isang gaming project.

“Nagkalaban kami sa isang tournament ng Ragnarok, at tinalo ko ang hunter. Hahahaha! Ako ang nanalo sa game.

“Three years ago pa `yon. Pero, hindi ko alam kung siya talaga `yon, or may pilot siya. Pero, natalo ko ang account niya. Hahahaha!” masayang chika ni Myrtle.

Pero sa ngayon daw, malamig ang Pasko niya.

“Yes, malamig. Although mainit sa Pilipinas. Hahahaha!

“Hindi rin kasi ako nakakapag-entertain ng mga manliligaw, eh. Sa ngayon kasi, mas nagi-enjoy ako sa ginagawa ko, sa pagiging single ko,” sabi niya.

Siyanga pala, si Myrtle ang bagong ‘ambassador’ ng Guitar, kaya asahan na mas kakalat pa ang mga billboard niya sa kalsada, pati na mga sexy photo niya sa mga social media. Kasi nga, ang mga sando, intimate undergarments ang irarampa niya, ha!

“Yes, abangan na lang!” natatawang sabi niya.

Siyanga pala, ang Guitar ay unang binenta sa publiko noong 1960 ni Mr. Choa Bengtong. Na ang maliit na negosyo noon, ngayon nga ay super bongga na.

Ang owner ngayon na si Mr. Andy Kho ay masayang-masaya sa collaboration nila with Myrtle.

“We welcome with open arms Myrle as she joins the Guitar family. She is an icon especially to the new generation of Filipinos whom we wish to connect with. We want to introduce new fashion styles, with Myrtle as our icon,” sabi pa ni Mr. Kho.

Anyway, sumugod nga ang mga fan ni Myrtle last Nov. 30 sa Fisher Mall, para masaksihan ang pasabog niya para sa Guitar, ha!