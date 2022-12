2023 budget: Pamaskong handog sa mga Pilipino

Magandang araw muli, mga kababayang Bicolano! Damang-dama na ang kakaibang simoy ng hangin ngayong Disyembre. Nagbibigay ito ng positibong vibes sa ating mga gawain. Karamihan din sa ating mga kababayan ay abala sa paghahanda para sa maganda at masayang Pasko.

Abala rin ang inyong lingkod sa paghulma ng P5.268 trilyong budget ng pamahalaan nang sa gayon ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga Pilipino.

Noong nakaraang Biyernes, sinimulan ng bicameral conference committee ang pagtalakay sa 2023 national budget. Ako po ang nagsisilbing pinuno ng contingent ng Kongreso bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Ang akin namang counterpart ay si Sen. Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Finance.

Trabaho po naming pag-isahin ang magkaibang bersyon ng Senado at Kongreso sa General Appropriations Bill (GAB). Upang mapadali ang diskusyon, nagkasundo kami na maging gabay ang Medium-term Fiscal Framework upang makamit ang 8-point socio-economic agenda ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr.

Asahan po ninyo na ang pinal na bersyon ay lilikha ng maraming trabaho, mapapanatili ang matatag na ekonomiya, at maiiwasan ang pagsirit ng inflation o bilis ng pagtaas sa presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa.

Target po nating matapos ang GAB bago ang Christmas break ng Kongreso. Magandang pamaskong handog ang komprehensibong 2023 budget para sa ating mga kababayan.

Ipaglalaban po natin na hindi magalaw ang alokasyon para sa pandemic response at mga panukala para labanan ang inflation sa bansa. Dahil hindi pa tapos ang pandemya, kelangan natin ng sapat na health response. Kasama rito ang booster shots at bayad sa ating frontliners.

Mahalaga po na mayroon din tayong sapat na tugon sa inflation. Dahil food inflation ang pinakamalaking bahagi, kailangang sapat ang budget para sa agrikultura. Halimbawa, dapat ay may programa ang Department of Agriculture para sa bigas, mais, high value crops at maging livestock development.

Kasama rin sa inflation response ang iba’t ibang programang pang-ayuda ng gobyerno tulad ng AICS ng DSWD, MAIP ng DOH, at TUPAD ng DOLE. Maganda rin na magkaroon tayo ng fuel subsidy para sa sektor ng transportasyon.

Kahit may ilang disagreeing provisions, hindi magiging mahirap para sa Kongreso at Senado na mag-reconcile ng mga pagkakaiba dahil iisa naman ang aming layunin.

Hindi ko magagawa ang misyong ito kung wala akong katuwang sa trabaho tulad ni Marikina Rep. Stella Quimbo, ang ating senior vice-chairperson ng Appropriations Committee. Nagpapasalamat din tayo sa iba pang miyembro ng House contingent na kinabibilangan nina Reps. Ralph Recto, Aurelio Gonzales Jr., Mannix Dalipe, Ferdinand Alexander “Sandro” Marcos, Jay-Jay Suarez, Neptali Gonzales II, Joboy Aquino II, Eleandro Jesus Madrona, Michael John Duavit, Marcelino Libanan, Edcel Lagman at ang kasamahan natin sa Ako Bicol Party-list na si Rep. Raul Angelo Bongalon.

Samantala, bilang paggunita sa Bonifacio Day noong Nobyembre 30, kaisa po ang inyong lingkod ng sambayanang Pilipino sa paggunita sa buhay at sakripisyo ng ating bayaning si Andres Bonifacio

Nawa’y pamarisan ng mga Pilipino ang kanyang adhikain at maging bayani sa sariling pamamaraan tulad ng ginawa ng ating mga frontliners na nagligtas ng maraming buhay sa kasagsagan ng pandemya.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!