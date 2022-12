2 beking sundalo sibak, 7 buwan kulong sa gay sex

Bukod sa pagkasibak sa serbisyo, dalawang sundalong Indonesian ang hinatulang mabilanggo ng pitong buwan matapos matuklasan ang kanilang gay relationship na mahigpit na ipinagbabawal sa militar.

Ayon sa desisyon ng military court kamakailan, kapwa pumasok sa army ang dalawang sundalo noong nakaraang taon at parehong naitalaga sa isla ng Java.

Bagama’t legal sa nasabing pinakamalaking Muslim-majority country ang gay sex, mahigpit naman itong ipinagbabawal sa militar.

“The defendants’ acts of committing deviant sexual behavior with the same sex was very inappropriate because as soldiers, the defendants should be an example for the people in the defendants’ surrounding environment. The defendants’ actions were very much against the law or any religious provisions,” ayon sa 60 pahinang desisyon ng military court ng Indonesia.