Wanted na kelot sa presinto nadampot

Hindi na nahirapan pa ang mga pulis sa paghahanap sa isang wanted sa Manila makaraang damputin ito sa loob ng istasyon ng pulisya habang kumukuha ng police clearance sa Valenzuela City, kamakalawa.

Kinilala ni PCol. Salvador Destura Jr., officer-in-charge ng Valenzuela City Police Station (VCPS) ang nasakoteng si Ralph Joseph Alejandrino, 35, ng Barangay Balangkas ng nasabing siyudad.

Sa rekord ng korte, may pending warrant of arrest si Alejandrino sa sala ni Hon. Paulino Quitoras-Gallegos, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 47, Manila sa kasong Violation of National Internal Revenue Code of 1997 as Amended by R.A. 8424 (6 counts).

Alas-11:30 ng tanghali, nagtungo ang akusado sa National Police Clearance ng VCPS sa McArthur Highway, Barangay Karuhatan para sa requirements na inaaplayang trabaho.

Sa verification area, nakita sa computer na may pending case si Alejandrino kaya tumawag ang staff kay PLt. Ronald P. Bautista, head ng Warrant and Subpoena Section at pinosasan ang una. (Orly Barcala)