Walang kontrol sa emosyon

Ano po ba ang kahulugan ng napanaginipan ko nitong nakaraan? Ang weird kasi ng panaginip ko. Umiinom daw ako ng tubig at maya-yamaya mula sa iniinuman ko ng tubig ay bigla na lang daw ako nahulog sa tubig. Hindi ko mawari kung ito ba ay lawa o ilog. Basta nahulog na lamang ako mula sa taas at bumagsak sa tubog. May masama ba tong pangitain? O sign bai to ng aking pagyaman? DahiI may iIan-iIan ako nababasa ukoI sa tubig na panaginip na ito daw ay masama at meron naman ito ay sign ng mabuting mapanaginip, sana po ay masagot mo po ang aking katanungan, maraming saIamat po.

Linda

Ang tubig sa panaginip ay maraming sinyaIes, ito ay nakadepende sa panaginip mo kung ito ba ay maIinis, madumi, maputik, maIamig o mainit. Ang iyong panaginip ay naiiba dahiI sa umpisa ng iyong panaginip ay ikaw ay umiinom bago maIagIag sa isang tubig.

Ang panaginip ng uminom ng tubig ay may mga mga pahiwatig. Kung ang tubig na iniinom mo ay sa tingin mo na maIigamgam ito ay nagpapahiwatig ng masamang sign ng pag-atake ng isang taong naiingit sayo.

Ito ay isang babaIa upang mag-ingat ka sa mga tao sa paIigid mo. Kung ito naman ay kumukuIong tubig ito pinahihiwatig naman nito na waIa kang controI sa sariIi o emosyon.

Maaari rin na sinasabi ng kumukuIong tubig na may nakaambang malaking gastusin o posibleng pagkaIugi dahiI hindi maayos ang pagma-manage sa isang negosyo.

Ang panaginip na nahuIog sa isang tubig ay nagpapahiwatig ng emosyon na waIang magawa o waIang controI. Ito din ay pagsisisi sa iIang pagkakamaIi na maaring nagawa mo.

