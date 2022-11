Vlogger JV Pereira nagsakripisyo para sa pangarap

Karamihan sa mga kabataan ngayon ay happy go lucky o sumasabay na lamang sa agos ng buhay, may ma ngilan-ngilan naman na “go with the flow” pero marami pa rin naman ang sadyang sumusugal at handang mag take nang risk para sa kanilang kinabukasan “Millenial Mindset” ika nga.

Taking risk o pag sugal sa kinabukasan isa lamang yan sa mga pinag daanan ng TikTok star, vlogger at young professional na si JV Pereira sadyang nakaka-intriga talaga ang buhay ni JV dahil nag-simula rin siya sa ibaba hanggang sa na abot niya ang rurok ng tagumpay sa kaniyang piniling karera.

Kaya naman ang tanong ngayon ng mga netizen at ng mga chismosa nating kapitbahay ano nga ba ang sikreto ni JV at paano ba siya naging matagumpay sa buhay, pero bago sagutin ni JV lahat ng yan kilalanin muna natin ang sikat na influencer at paano nga ba siya nakilala.

Nagmula sa probinsiya ng Cavite at dahil karatig probinsiya lamang ito ng siyudad nag-aral si JV sa Far Eastern University sa Maynila at kumuha ng kursong Bachelor of Arts major in Mass communication at natapos niya ang kursong ito taong 2014.

Pero alam niyo bang malayo sa kinuhang kurso ang career ni JV ngayon at hindi naman lingid sa kaalaman ng mga nakararami na kapag ika’y nag tapos ng Masscom kadalasan ay nasa broadcast industry kaya sa halip na maging journalist o ‘di kaya ay isang reporter mas pinili ni JV na pasukin ang Marketing and Advertising industry.

“Basically while my classmates and blockmates were dreaming to be stars ako naman I wanted to enter the advertising and marketing world so very different kasi lots of people wanted to be in front of camera, wanted to be famous, wanted to be known because of their physical appearance pero ako kasi I am more than a beautiful face” (Wow mapapa sana-ol ka nalang talaga LOL!).

Sa aming pag-uusap off-air na ichika sa akin ni JV na hindi naman din siya ganun kaayos sa sarili niya noon kaya hindi na niya pinagsiksikan pa ang kaniyang sarili sa karerang wala naman siyang kasiguraduhan at kung dati ay hindi siya mahilig mag-ayos, ngayon ay malaki na ang kaniyang ipinag bago na kung dati ay maikukumpara mo siya sa isang rough diamond ngayon ay isa nang shining star.

Tila nasa kapalaran na talaga ni JV ang pagiging isang leader dahil bago pa man makapasok at tumaas ang posisyon sa isang pinakamalaking telecommunication company sa Pilipinas ay naging government official muna ito.

And speaking of work hindi naman ito ang unang naging trabaho ni JV dahil ayon sa kaniya ay halos naikot na niya ang buong Marketing and Advertising industry bago siya nakapasok sa Telco at dahil bata pa siya ng mga panahong siya ay nagsisimula pa lamang, naranasan din niya ang sumahod ng maliit na kulang pa sa kaniyang conyo lifestyle (Ikaw na talaga ang Rich Kid! Lol!).

“I started young, yung sinasabi ng iba na parang ang hirap mag trabaho, I also started with 12k na sweldo imagine I’m from Cavite ang work ko Makati 12k sweldo ko pero naka sasakyan”. humahalakhak na pahayag ni JV.

‘Di nagtagal ay dumating sa puntong na promote siya sa trabaho at tumaas ng P25K ang kaniyang sweldo buong akala ni JV ay dito na siya magse-settle hanggang sa isang malaking desisyon ang kailangan niyang pagpasyahan at kinakailangan niyang sumugal at mag-take ng risk para sa career.

“From P12K I was promoted sa first job ko parang P25K ang naging sweldo ko nun tapos someone offered me a job sa magazine P12K. Pero I took the P12K iniwan ko yung P25K kumbaga sabi ko it’s all or nothing I’m gonna risk it kasi if you will not risk or try something new you will not grow forever akong nasa P25K. Imagine if I did not take that risk asan ako ngayon baka nasa P30K lang ako diba,” saad pa ni JV.

Habang lumalalim naman ang aming chikahan ay naibahagi rin sa akin ni JV na hindi naman pala siya galing sa mayamang pamilya nagsimula rin sila sa wala and another rags to riches story kaya ganun nalang pala nagsikap si JV upang maabot ang kaniyang mga pangarap sa buhay.

Lingid naman sa kaalaman ng mga netizen hindi lang sa pagtatrabaho binuhos ni JV ang kaniyang oras dahil nagbukas rin siya ng kaniyang small business at tinawag niya itong OHLA PH na kung saan ay nagbebenta siya ng mga damit na kaniya mismong sariling disenyo.

At dahil napag usapan na rin namin ang negosyo tinanong ko na rin ito kung may balak pa ba siyang buksan na iba pang kabuhayan at ayon kay JV.

“To tell you honestly sabi mo nga kaya ko naman well I’m planning something big, I’m cooking something with my bestie so definitely maku-cook ‘yan by this year” (OMG! Kailangan invited ako press launch! Lol!).

Samantala, napag-usapan naman namin ang social media at dito ko na natanong si JV tungkol naman sa pag-take niya ng risk at kung bakit siya nagdesisyon na pasukin ang magulong mundo ng social media.

“Before private lahat ng accounts ko hindi talaga ako outgoing na tao nung pandemic I started sabi ko nga sige let’s take a risk ang dami nagsasabi kasi na uso yung vlogging nun eh so let’s take a risk baka pwede ako pumasok sa social media naman parang ito na yung trend ngayon eh”.

Dito na nga siya nagsimula at unang gumawa ng content sa YouTube pero sadyang mapagbiro ang tadhana dahil hindi siya masyadong napansin dito kaya naman nagdesisyon siya na ilipat ang kaniyang content sa TikTok at hindi naman nagkamali si JV dahil pumutok at umingay ang kaniyang pangalan lalo na sa mga pagbibigay niya nang payo sa mga nakakapanood ng kaniyang videos.

Bago naman kami magtapos sa aming chikahan hiningan ko nang payo si JV para sa mga kabataan na nagsisimula pa lamang sa pinili nilang karera at ayon nga kay JV.

“What matters most is you love yourself and you know you’ll always make it kahit mag fail ka. Kaya I kept on telling you kanina I’ll make it I know I’ll make it because I love myself and I trust my capability”.