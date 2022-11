Topless sa IG: Heaven pinatirik mata ng mga manyakol

Walang takot na nag-topless si Heaven Peralejo noong mag-23 years old siya.

Pinost ng former Pinoy Big Brother housemate ang maalindog niyang photo via Instagram. Topless si Heaven pero nakatakip naman ang kanyang kamay at braso sa kanyang malulusog na dibdib. Nilagyan pa niya ito ng caption na: “Level 23 in this game of life.”

Sabi nga ng mga manyakol, tirik ang mga mata nila sa alindog ni Heaven, na fresh na fresh nga raw. Eh, mukhang inosente nga ang datingan ng face ni Heaven, na bentang-benta talaga sa mga manyakol.

At ‘yun nga, sariwang-sariwa sa edad na 23, na parang bulaklak na ngayon pa lang namumukadkad.

Naging kontrobersyal ang lovelife ni Heaven noong ma-link siya romantically kina Jimuel Pacquiao at Kiko Estrada.

Dahil sa kanyang sexy IG post, parang pinapakita ni Heaven kung ano ang sinayang nila Jimuel at Kiko noong maghiwalay sila.

Bida nga si Heaven sa Metro Manila Film Festival official entry na ‘Nanahimik Ang Gabi’ kunsaan may mainit na love scene siya kasama si Ian Veneracion.

Mistress kasi ang role ni Heaven sa naturang pelikula kaya tinodo nito ang pakikipaglampungan kay Ian. (Ruel Mendoza)