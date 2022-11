Taas-presyo ng bilihin pinalala ni ‘Paeng’

Maaaring umabot ang inflation nitong Nobyembre sa 8.2% dahil sa mas mataas na singil sa kuryente, LPG at pagsirit sa presyo ng gulay, prutas, at iba pang agricultural commodities matapos rumagasa ang bagyong Paeng sa bansa, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.

Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin at uma¬bot na ito sa 15-year high na 7.7% nitong Oktubre.

Sa pagtataya ng BSP, ang inflation ay papalo sa 7.4%-8.2% nitong Nobyembre. Maaaring bumaba ito ng bahagya sa 7.4% dahil nabawasan ang presyo ng produktong petrolyo at baboy at nahinto na ang pagbulusok ng piso at bahagyang nakabawi laban sa dolyar. Nakatutulong ang pagbawi ng piso dahil maraming mga produkto ang inaangkat at nagmamahal ang mga ito paghumihina ang piso.

“The BSP projects November 2022 inflation to settle within the range of 7.4%-8.2%,” sabi ng pahayag nito.

Sabi ng BSP, inaasahan nitong humupa ang inflation sa susunod na mga buwan ‘pag nawala na ang epekto ng mga bagyo sa presyo at dahil tapos na rin ang pagtaas ng mga pasahe. (Eileen Mencias)