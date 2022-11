Sinipsip ng lamok: Darna positibo sa dengue, UTI

Kahit si ‘Darna’ ay hindi ligtas sa virus na dulot ng mga lamok.

Sa Instagram story ni Jane de Leon, nag-sorry siya sa kanyang mga fans dahil hindi siya active noong mga nakaraang araw.

Paliwanag ni Jane, nagkasakit kasi siya kung saan dinapuan siya ng dengue, kasama pa ang UTI.

“Hi everyone! Sorry if I’m not active lately.. I’m still sick. I was tested Positive with Dengue & UTI,” wika ni Jane.

“I won’t be able to reply but I promise to see you guys soon. Thank you for all the prayers,” lahad pa ng ‘Darna’ star.

Malungkot na balita ito lalo’t kaka-celebrate lang ni Jane ng kanyang 24th birthday noong November 22.

Engrande pa nga ang birthday celebration niya na ginanap sa Okada Manila at dinaluhan ng ilang celebrity tulad ni Gerald Anderson, Julia Barretto at Enchong Dee.