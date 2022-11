Richard, Sarah 8 araw naglambingan sa London

Naku, Dondon (my dear editor), nakabalik na noong isang gabi mula sa London, United Kingdom ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati kung saan dalawa sila sa mga naimbitahan sa mala-James Bond 007 Omega watch event last week.

Nagpunta rin noong weekend sa London ang tatay ni Sarah na si Abdel Lahbati kaya masaya ang aktres na naka-bonding nila ni Richard ang kanyang tatay.

Bale three days rin silang nagkasama at sabay-sabay na ring umalis.

Si Tito Abdel ay bumalik ng Geneva, Switzerland at ang mag-asawa naman ay balik ‘Pinas na.

Kahapon naman ng madaling araw (past 12 midnight), nag-text sa amin si Sarah na kadarating lang nila ng bahay at okey naman ang naging biyahe nila pabalik ng ‘Pinas.

Eh, nang magkasama kami noong Tuesday night ni Annabelle Rama, naikuwento niya sa akin na nabago na ang schedule ni Richard.

Dapat kasi kahapon ay pupunta na ng Cebu ang Kapamilya actor para sa location taping doon ng ‘The Iron Heart’, ang primetime action-drama series ng ABS-CBN.

Pero nabago na ‘yon dahil sabi nga ni Bisaya, “Kailangan nilang mag-promote sa ‘ASAP Natin ‘To’ sa Sunday, kaya hindi muna aalis si Richard. Kasama niya ang cast ng ‘The Iron Heart’, hindi raw puwedeng hindi sila mag-promote. After that pa bago sila magse-Cebu uli para mag-taping.”

So, more time for bonding si Richard with Sarah and their kids, sina Zion at Kai.

“Yes, Kuya Jun, ang saya lang kasi more time to bond with the kids dahil 8 days din kaming nawala ni Chard. So, hindi muna siya babalik sa Cebu, kaya excited din sina Zion at Kai.

“Baka samahan din ni Chard si Zion sa football practice,” sey ni Sarah.

Bukod sa guesting sa ‘ASAP Natin ‘To!’ on Sunday ay may iba pang mga guesting na kailangan gawin si Richard para pasalamatan na rin ang mga fan sa pagsuporta sa ‘The Iron Heart’.

Masaya ang aktor, pati ang Kapamilya big bosses sa magandang feedback sa action-drama series na ang buong location ay sa Cebu.

Bongga!

CCP sarado na sa 2023

Kahapon ay um-attend ako sa ‘Pandesal Forum’ ng Kamuning Bakery ni Mr. Wilson Lee Flores kung saan panelist si Cultural Center of the Philippines Chairman Jaime Laya.

Tinanong ko nga si Mr. Laya tungkol sa nalalapit na pagsasara ng CCP (si Miss Universe 1973 Margie Moran-Florendo ang kanilang chairperson) kung ilang taon silang magsasara para i-total renovate ang kanilang gusali?

Ang sabi niya, sa January 2023 ang closing nila at malamang na sa March 2025 ang kanilang pagbubukas.

May pinaghahandaan na raw silang big event sa kanilang muling pagbubukas.

Pero hindi naman daw titigil ang CCP sa kanilang mga event na gagawin sa iba’t ibang mga lugar.

Hindi rin daw matitigil ang Cinemalaya na isang magandang balita para sa independent producers filmmakers!

So nice!