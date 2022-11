Rhian umayuda sa mga inabandonang ina

Kahit na noong October 3 pa ang birthday ni Rhian Ramos, patuloy pa rin siya sa kanyang pagbigay ng tulong sa maraming single mothers sa Sampaloc, Manila.



Imbes nga raw na magkaroon siya ng malaking party, mas pinili ng Kapuso actress na magkaroon ng panahon sa kanyang advocacy sa tulong ng TESDA Camanava.

“It’s tough enough to earn money for your own living expenses but what if you have kids to take care of and no one to help. It’s close to my heart kasi mommy ko, single parent din. Gusto ko pumili ng isang programa na puwede magbago ng buhay at puwedeng makatulong talaga na long-term. Just wanted to give a great big thank you to all the sponsors again. This was a really a great event!” sey ni Rhian.

Isa sa programa ni Rhian ay ang paggawa ng dishwashing liquid. Nagpamigay siya ng mga libreng materials sa in-organize niyang workshop. Dagdag kita raw ito para sa single mothers. Namigay rin si Rhian ng maagang pamasko sa mga ito.

Mukhang nahawa na nga si Rhian sa pagkawanggawa sa kanyang boyfriend na si Sam Verzosa na kasalukuyang miyembro ng

Philippine House of Representatives dahil sa party list nito na Tutok To Win. (Ruel Mendoza)